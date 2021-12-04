Большинство знаменитостей довольно требовательно относятся к своему райдеру. Украинская актриса Ксения Мишина поделилась, что входит в ее список требований.

Читайте также Ксения Мишина дала ценный совет участникам "Україна має талант"

Ксения Мишина о своем райдере

Хотя актриса призналась, что ожидает соответствующего отношения к себе, но чего-то необычного она не требует.

Я скажу, что я требовательна. Я много сил отдаю и жду такого же отношения к себе и проекту, над которым мы совместно работаем. Райдер мой скромный, ничего "за пределами невозможного" там не прописано. Похвастаться нечем,

– подчеркнула звезда.

Ксения Мишина подчеркнула, что райдер важен ей только потому, что она вегетарианка: "Единственное зачем он мне нужен: в нем говорится, что я не ем мясо, и написаны варианты, чем мне его можно заменить в еде. Я не заморачиваюсь такими вещами, как райдер. Все, что мне вздумается, я могу сама себе заказать".

Ксения Мишина / Фото из инстаграма звезды

Какие райдеры у других звезд