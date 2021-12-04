Більшість знаменитостей доволі вимогливо ставляться до свого райдера. Українська акторка Ксенія Мішина поділилась, що входить в її список вимог.

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Ксенія Мішина про свій райдер

Хоч актриса зізналась, що очікує відповідного ставлення до себе, але чогось незвичайного вона не вимагає.

Я скажу, що я вибаглива. Я багато сил віддаю і чекаю такого ж ставлення до себе та проєкту, над яким ми спільно працюємо. Райдер мій скромний, нічого "за межею неможливого" там не прописано. Похвалитися нічим,

– підкреслила зірка.

Ксенія Мішина наголосила, що райдер важливий їй лише через те, що вона є вегетаріанкою: "Єдине навіщо він мені потрібен: у ньому йдеться, що я не їм м'ясо, і написані варіанти, чим мені його можна замінити в їжі. Я не заморочуюсь такими речами як райдер. Все, що мені заманеться, я можу сама собі замовити".



Ксенія Мішина / Фото з інстаграму зірки

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