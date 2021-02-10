Юлия Санина рассказала о райдере и самом маленьком гонораре группы The Hardkiss
Фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина поделилась деталями музыкальной карьеры. Звезда назвала три главных пункта райдера и призналась, что самый маленький гонорар за выступление коллектива составлял от 10 до 20 тысяч гривен.
Источник:"33 за 3" на канале ICTV
Участница проекта "Танцы со звездами" Юлия Санина дала короткое интервью ведущей Александре Кучеренко. Всего за три минута знаменитость успела поделиться подробностями музыкальной карьеры и рассекретить интересные детали.
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Юлия Санина о райдере The Hardkiss
Артистка призналась, что первые три пункта райдера группы The Hardkiss касаются не технических нюансов или пищи в гримерке, а представления музыкантов публике.
Не называть меня певицой. Называть меня фронтвумен или лидером. Правильно писать группы The Hardkiss. И чтобы ведущий не объявлял нас слишком пафосно,
–рассказала Юлия Санина.
Юлия Санина о наименьшем гонораре и самом дорогом клипе The Hardkiss
Она также призналась, что самый маленький гонорар, который получала за выступление с музыкантами, составлял от 10 до 20 тысяч гривен. Однако это было в начале карьеры The Hardkiss, ведь после участия в Национальном отборе на Евровидение-2016 они получили бешеную популярность.
Юлия Санина поделилась и другими деталями. Так, она призналась, что самый дорогой клип за всю историю коллектива 45 тысяч долларов – больше одного миллиона гривен. Это видео на песню "Гора", которую группа представила в апреле прошлого года. Ролик сняли в сгоревшем лесу под Киевом, а лидер The Hardkiss примерила множество эффектных образов.
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