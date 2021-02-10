Фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина поделилась деталями музыкальной карьеры. Звезда назвала три главных пункта райдера и призналась, что самый маленький гонорар за выступление коллектива составлял от 10 до 20 тысяч гривен.

Участница проекта "Танцы со звездами" Юлия Санина дала короткое интервью ведущей Александре Кучеренко. Всего за три минута знаменитость успела поделиться подробностями музыкальной карьеры и рассекретить интересные детали.

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Юлия Санина о райдере The Hardkiss

Артистка призналась, что первые три пункта райдера группы The Hardkiss касаются не технических нюансов или пищи в гримерке, а представления музыкантов публике.

Не называть меня певицой. Называть меня фронтвумен или лидером. Правильно писать группы The Hardkiss. И чтобы ведущий не объявлял нас слишком пафосно,

–рассказала Юлия Санина.

Юлия Санина о наименьшем гонораре и самом дорогом клипе The Hardkiss

Она также призналась, что самый маленький гонорар, который получала за выступление с музыкантами, составлял от 10 до 20 тысяч гривен. Однако это было в начале карьеры The Hardkiss, ведь после участия в Национальном отборе на Евровидение-2016 они получили бешеную популярность.

Юлия Санина поделилась и другими деталями. Так, она призналась, что самый дорогой клип за всю историю коллектива 45 тысяч долларов – больше одного миллиона гривен. Это видео на песню "Гора", которую группа представила в апреле прошлого года. Ролик сняли в сгоревшем лесу под Киевом, а лидер The Hardkiss примерила множество эффектных образов.