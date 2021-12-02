Мишина уверена, что испытывать разнообразные эмоции на сцене перед судьями – это нормально и естественно. Мы ведь все живые люди, поэтому нужно принимать себя и собственное волнение.

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"Нужно всегда принимать такое состояние своего тела. Мы живы, и нам дана возможность испытывать яркие эмоции и такие же сильные переживания, стресс и радость – это все естественно. Когда ты раз в год выходишь на большую сцену такого масштабного талант-шоу, волноваться и стряхивать при этом ― это логические эмоции в такой ситуации. Я тоже много раз на сцене или съемочной площадке не могла собрать себя вместе. Любую эмоцию нужно принять, тогда она тебе поможет", – поделилась звезда.



Ксения Мишина за кулисами шоу "Україна має талант" / Фото из инстаграммы проекта

Также Мишина рассказала, что однажды на съемках шоу "Україна має талант" ей защемило спину, но она продолжала работать, так как понимала, насколько это важно для участников проекта:

"Помню, когда на съемке телекастингов у меня защемило спину, работать было чрезвычайно сложно. Но, опять же, и в тот момент моя работа стала для меня анестезией, потому что те талантливые выступления участников на сцене захватывали настолько, что места для плохого настроения не было".

В таком плотном графике съемки ты и не успеваешь себя пожалеть – опять-таки плюс работы. Мой мозг или внимание были сконцентрированы на съемках, выступлениях, общении с участниками, а не на физической боли,

– прокомментировала судья шоу.

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