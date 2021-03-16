Успешная украинская телеведущая Леся Никитюк рассекретила свой райдер. Звезда показала, что ей нужно для съемок. В частности, она просит свежие овощи и фрукты, а также сыр.

Украинская телеведущая Леся Никитюк активно развивает свой инстаграм-блог и часто общается с поклонниками. Перед очередными съемками звезда решила показать свой райдер.

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Райдер Леси Никитюк

Телеведущая поделилась, что просит немного еды для съемок. Для нее важно, чтобы на столе были свежие фрукты и овощи: мандарины, бананы, яблоки, груши, огурцы и перец. Также в гримерке Леси Никитюк есть сухофрукты, сыр рикотта и черный шоколад. В райдер телеведущей входят также влажные салфетки и вода.

Ну и мой райдерочек, пожалуйста. Чтобы вы не думали, что я состоятельная женщина. У меня все по простому. Единственное, что сегодня я в него добавила – мой любимый сыр рикотта из молока буйволицы,

– рассказала знаменитость.



Райдер Леси Никитюк / Фото с инстаграма Леси Никитюк

Райдер группы The Hardkiss

Напомним, недавно свой райдер рассекретила фронтвумен группы The Hardkiss. Юлия Санина призналась, что первые три пункта райдера группы The Hardkiss касаются не технических нюансов или пищи в гримерке, а представления музыкантов публике.