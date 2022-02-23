Я на стороне граждан, – Cardi B заговорила об агрессии России против Украины

О напряженной ситуации в Украине говорят не только мировые лидеры, но суперзвезды. Так, американская рэперша Cardi B знает, что над Европой зависла угроза войны. В этом конфликте он поддерживает мир и граждан.

Пока цивилизованный мир вводит санкции против российских банков, приближенных к Путину олигархам и их семьям, шоу-бизнес тоже не молчит. Cardi B спросили, что она думает о "всей этой ситуации с Россией", а она пространно ответила в твиттере.

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Cardi B об агрессии России против Украины

"Хотелось бы, чтобы эти мировые лидеры перестали фантазировать о власти и подумали о том, какие граждане действительно страдают. Кроме того, весь мир находится в кризисе. Война, санкции, вторжение должны быть последним, о чем должны беспокоиться эти лидеры", – заявила рэперша.

Позже Cardi B добавила, что не становится ни на сторону НАТО, ни на сторону России. Она за мирных граждан, не желающих ни войны, ни кризиса, ни военного вторжения.

Я не на стороне НАТО, я не на стороне России, я действительно на стороне граждан, потому что, в конце концов, в мире сейчас кризис,

– высказалась артистка.

"На самом деле я хочу сказать многое, но буду заниматься своими делами. Иногда мне кажется, что у меня такая большая платформа, что когда я скажу неправильные вещи, меня могут убить", – добавила Cardi B, очевидно, боясь болтать лишнего.

Cardi B о вооруженной агрессии России / Видео из твиттера рэперша

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