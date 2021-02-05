Талантливая украинская клипмейкер Таня Муиньо уверенно покоряет американскую индустрию и уже стала автором нового клипа Cardi B под названием Up. Ранее она сотрудничала с американской певицей Кэти Перри.

Новый видеоклип на ютубе, опубликованный 4 февраля, уже просмотрели почти 2 миллиона зрителей. Интересный подход к созданию клипа понравился поклонникам Cardi B.

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Таня Муиньо создала клип для Cardi B

Новая видеоработа американской рэперши стала первой после выпуска последнего хита WAP, который возглавил список "Лучшие песни 2020 года" по версии журнала Rolling Stone. Стоит надеяться, что новую композицию Up ждет не меньший успех.

Что интересно, новый клип посвящен "похоронам" 2020 года: в видео артистка появляется на кладбище в сексуальном траурном наряде, а позади нее можно увидеть надгробие с надписью RIP 2020 ("Покойся с миром, 2020").

Cardi B – Up: смотреть видео онлайн

Вместе с украинской клипмейкером Муиньо над клипом работал украинский оператор Никита Кузьменко. Работа над видео длилась два дня во время рождественских каникул в США.

Что известно о Тане Муиньо? Знаменитая украинская клипмейкер, фотограф, стилист и режиссер, о работах которой знают далеко за пределами Украины. Чаще всего она сотрудничает с украинскими звездами – MONATIK, "Время и Стекло", NK, Мишель Андраде Tayanna, KADNAY, The Hardkiss и другими, но на ее счету также совместная работа с американкой Кэти Перри . Таня Муиньо является рекордсменкой по количеству украинских наград в номинациях "Лучший видеоклип года".

Монатик и Таня Муиньо: