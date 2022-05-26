"Я сама переживаю эти эмоции": Лобода открыла центр психологической помощи для украинцев

Бывший российский гастролер Светлана Лобода на третий месяц войны в Украине открыла центр помощи для пострадавших. Там будут оказывать психологическую помощь.

Артистка рассказала, что каждый день получает много писем от поклонников, рассказывающих об ужасах, которые им пришлось пережить во время войны России с Украиной. Говорит, что не может читать их без слез, поэтому решила помочь им и создала центр психологической помощи – LOBODA Help Center.

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Вместе с командой она открыла в Telegram чат-бот, куда могут обратиться все желающие и получать психологическую помощь. Также будет организовано реальное место для встреч с психологами. Кроме этого в рамках центра помощи всем пострадавшим от войны будет предоставлена ​​материальная помощь.

"За последние три месяца полномасштабного вторжения России в Украину жизнь каждого изменилась до неузнаваемости. Когда я получаю ваши письма, я читаю их всегда со слезами на глазах… Я думала, как я могу еще больше помочь каждому, помочь не просто ответом на письма, не просто поддержать словом, а помочь максимально большему числу людей. Общаться и помогать на широком уровне, привлечь профессионалов, с которыми я работаю сама", – поделилась Лобода.

Как сообщила помощница Лободы в инстаграм-сторис, всего за сутки в их чат-бот пришло более 300 запросов, 40 историй из которых нуждаются в профессиональной помощи.



У Лободы заработал центр психологической помощи / Фото з инстаграмм-сторис

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Позиция Лободы к войне в Украине