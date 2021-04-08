34-летний Дмитрий Ступка продолжил актерский путь своего легендарного дедушки Богдана Ступки. Однако он редко появляется в украинских сериалах, ведь отказывается сниматься за маленькие гонорары. Какие суммы актер считает унизительными, узнавайте далее.

Потомок Богдана Ступки не мог не стать актером, ведь еще в детстве его отдали в академию искусств на театральный факультет. Однако затмить успех дедушки ему не удалось. В новом интервью Дмитрий Ступка пожаловался, что не может полноценно развиваться в Украине, ведь определенные каналы не приглашают их с отцом на пробы в свои сериалы.

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По его мнению, это происходит из-за того, что как его, так и Остапа Богдановича "недолюбливают и завидуют", ведь "придут Ступки, всех переплюнут и съедят".

Дмитрий Ступка о малых гонорарах

В то же время Дмитрий Ступка высоко оценивает свой актерский талант и отказывается работать за малые гонорары. По его мнению, вознаграждение в размере от трех до шести тысяч гривен за один съемочный день – это студенческие гонорары.

Наверное, меня не приглашают потому, что я очень дорогой. Они за один день хотят снять необъятное – куча переодеваний, сцен из разных серий. И потом предлагают пять-шесть тысяч гривен в день,

– заявил Дмитрий Ступка.

Сейчас внук легендарного Богдана Ступки работает на трех работах. Он ведет утреннее шоу, преподает студентам университета культуры и искусств, а по вечерам играет в киевском драматическом театре Ивана Франко. Из-за напряженного графика он ложится спать после 12 часов ночи, а просыпается в 5 утра, и все равно зарабатывает мало.

"Я живу в той стране, где мне не разрешают больше зарабатывать. Работая на трех работах, надо либо немного живот прикрутить и не есть то, что иногда хочется, и жить на те деньги, что есть, или я не знаю, что делать" – пожаловался Дмитрий Ступка.

Полное интервью Дмитрия Ступки: смотрите видео онлайн

Добавим, что в одном из последних интервью жена Дмитрия Ступки Полина Логунова заявила, что мужчина развивается очень медленно и не стремится к большему. Тогда блогерша намекнула на возможный развод: если любимый не вырастет, то они останутся друзьями.

Сам актер прокомментировал скандальное интервью жены и отметил, что у него одна проблема – деньги, которых мало. Впоследствии он объяснил, что все предыдущие заявления Полины Логуновой были ради хайпа.