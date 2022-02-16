Я могу Алине помочь, – Стерненко иронично напомнил певице ее расписание движения из РФ в Крым

16 февраля 2022 , 15:23
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Телеграм Сергея Стерненко

Украинская артистка Alina Pash днем ранее, 15 февраля, попалась на лжи со справкой о сухопутном пересечении админграницы с Крымом. Пока артистка выясняет, как такая ситуация могла сложиться, Стерненко настаивает на лжи певицы.

Общественный активист опубликовал в своем телеграм-канале информацию, что данные о пересечении админграницы с Крымом Государственная пограничная служба Украины хранит всего 5 лет. То есть срок дела Alina Pash о якобы ее поездке из Херсонской области на полуостров уже давно истек.

К слову Разрываю отношения с директором, – Alina Pash выяснила, как Суспільне получило фальшивую справку

Фактически, ГПСУ отмежевалась от истории с Паш и подделанной ею справкой. Но ничего, я могу Алине помочь. Если она забыла, то вот перечень ее пересечений государственной границы,
– привел следующее вероятное расписание Стерненко.

  • 11.04.2015 из Ужгорода выехала в Словакию. В тот же день вернулась обратно.
  • 16.04.2015 полетела из Киева в Тбилиси.
  • 21.04.2015 вернулась обратно.
  • 11.08.2015 из Киева вылетела в Москву.
  • 12.08.2015 из Москвы Паш прилетела в оккупированный Крым.
  • 14.08.2015 из Домодедово прилетела в Киев.
  • 16.02.2016 выехала через ЧП "Чоп" в Венгрию.
  • 28.02.2016 через ПП "Лужанка" вернулась в Украину.
  • 06.05.2016 она из Киева полетела в Анталию.
  • 07.05.2016 вернулась.
  • 01.06.2016 через Краковец Алина поехала в Польшу.
  • 03.06.2016 той же дорогой вернулась в Украину.
  • 30.06.2016 летала в Иршанок (Кипр).
  • 03.07.2016 обратным рейсом вернулась в Киев.
  • Потом еще были визиты в Варшаву, Барселону и не только.


Стерненко получил данные о сроке хранения личных дел / Фото из телеграма активиста

Сергей добавил, что после всех фактов нарушения участия Alina Pash в отборе Евровидения в Украине, а также нарушения правил ГПСУ ее не должны допускать к конкурсу.

В итоге имеем: фото Алины на Красной площади в Москве; визит в оккупированный Крым через Москву с нарушением закона; отсутствие извинений и многократная публичная ложь об этом; подделка "справки" от ГПСУ; Паш не может доказать свою ложь относительно визита в Крым. Думаю, Суспільне имеет все основания дисквалифицировать ее абсолютно законно. Надеюсь, именно это и произойдет,
– подытожил Стерненко.

Скандал вокруг справки Alina Pash о визите в Крым: главное

  • После финала Нацотбора Alina Pash показала справку якобы от ГПСУ, которая подтверждала ее поездку в Крым в 2015 году через Херсонскую область.
  • Сергей Стерненко заявил, что этот документ является фейком и обратился к Суспільному с требованием дисквалифицировать артистку с конкурса.
  • Впоследствии Общественный вещатель отреагировал на просьбу Стерненко и других граждан и принял решение пока не подписывать договор с Паш.
  • После просьбы Суспільного обратить внимание на скандал к ГПСУ, пограничники заявили, что не выдавали никаких документов Паш.
  • Впоследствии исполнительница объяснила, что не сама получала документ, а доверила это дело члену команды, поскольку перед отбором болела.
  • Глава правления Суспільного Николай Чернотицкий отметил, что, по его мнению, мошенники не могут представлять Украину на Евровидении.
Автор: Уляна Журба