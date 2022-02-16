Я могу Алине помочь, – Стерненко иронично напомнил певице ее расписание движения из РФ в Крым

Украинская артистка Alina Pash днем ранее, 15 февраля, попалась на лжи со справкой о сухопутном пересечении админграницы с Крымом. Пока артистка выясняет, как такая ситуация могла сложиться, Стерненко настаивает на лжи певицы.

Общественный активист опубликовал в своем телеграм-канале информацию, что данные о пересечении админграницы с Крымом Государственная пограничная служба Украины хранит всего 5 лет. То есть срок дела Alina Pash о якобы ее поездке из Херсонской области на полуостров уже давно истек.

К слову Разрываю отношения с директором, – Alina Pash выяснила, как Суспільне получило фальшивую справку

Фактически, ГПСУ отмежевалась от истории с Паш и подделанной ею справкой. Но ничего, я могу Алине помочь. Если она забыла, то вот перечень ее пересечений государственной границы,

– привел следующее вероятное расписание Стерненко.

11.04.2015 из Ужгорода выехала в Словакию. В тот же день вернулась обратно.

16.04.2015 полетела из Киева в Тбилиси.

21.04.2015 вернулась обратно.

11.08.2015 из Киева вылетела в Москву.

12.08.2015 из Москвы Паш прилетела в оккупированный Крым.

14.08.2015 из Домодедово прилетела в Киев.

16.02.2016 выехала через ЧП "Чоп" в Венгрию.

28.02.2016 через ПП "Лужанка" вернулась в Украину.

06.05.2016 она из Киева полетела в Анталию.

07.05.2016 вернулась.

01.06.2016 через Краковец Алина поехала в Польшу.

03.06.2016 той же дорогой вернулась в Украину.

30.06.2016 летала в Иршанок (Кипр).

03.07.2016 обратным рейсом вернулась в Киев.

Потом еще были визиты в Варшаву, Барселону и не только.



Стерненко получил данные о сроке хранения личных дел / Фото из телеграма активиста

Сергей добавил, что после всех фактов нарушения участия Alina Pash в отборе Евровидения в Украине, а также нарушения правил ГПСУ ее не должны допускать к конкурсу.

В итоге имеем: фото Алины на Красной площади в Москве; визит в оккупированный Крым через Москву с нарушением закона; отсутствие извинений и многократная публичная ложь об этом; подделка "справки" от ГПСУ; Паш не может доказать свою ложь относительно визита в Крым. Думаю, Суспільне имеет все основания дисквалифицировать ее абсолютно законно. Надеюсь, именно это и произойдет,

– подытожил Стерненко.

Скандал вокруг справки Alina Pash о визите в Крым: главное