Я испепелю тебя, – Тина Кароль эмоционально обратилась к Путину
Источник:инстаграм Тины Кароль
Популярная украинская певица Тина Кароль с начала войны находится в монастыре. Она неоднозначно комментировала войну, но теперь гневно обратилась к главе Кремля.
Известная украинская певица Тина Кароль опубликовала инстаграмм-сторез. В нем она обратилась к агрессору Путину.
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Тина Кароль обратилась к Путину
Исполнительница показала взрыв, произошедший в Киеве 28 февраля. Это возмутило певицу, и она гневно обратилась к Путину.
Ты сын дьявола, зря рожденное дитя, урод, ты чертило, ты мразь, я испепелю тебя. Стерегись, ху**о,
– написала Тина Кароль.
Фото из инстаграмм-сторез Тины Кароль
Тина Кароль во время войны
- Накануне русского вторжения Тина Кароль " предчувствовала боль " и ушла в монастырь. Там она молится о мире в Украине.
- Из монастыря Тина Кароль обратилась к подписчикам . Звезда сказала, что гордится нашими мужчинами, а также назвала русских и украинцев одним христианским народом.
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