Украинская певица и лидер группы KAZKA Александра Зарицкая вслед за другими знаменитостями опубликовала видео, в котором обратилась к россиянам и белорусам.

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Александра Зарицкая записала видеообращение

Солистка группы KAZKA поделилась, что волнуется за украинских защитников и поддерживает их.

Я даже в самом ужасном сне не могла вообразить, что может быть такая ситуация. Я каждую минуту переживаю за наших ребят, стоящих на передовой и даже не могу представить, как им сейчас тяжело. Хочу, чтобы вы знали, что мы очень верим в вас,

– сказала звезда.

"Спасибо нашим защитникам и защитницам! Спасибо вам всем своим нутром. Только вы храните наш здравый смысл, уже не говоря о жизни. Я не буду желать им того, чего они желают нам. Я не хочу, чтобы такое происходило снова", – написала также она под видео.

Также Александра Зарицкая обратилась к россиянам и белорусам: "Не отправляйте своих детей сюда! Это не ваша война! Этой войны вообще никогда не должно быть! Выходите на митинги и давайте вместе противостоять диктаторам!".

Александра Зарицкая обратилась к странам-агрессорам:

Добавим, что группа KAZKA оказалась среди списка знаменитостей , поместивших на обложки профилей в ютубе сине-желтые фото с призывом остановить меня.

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Текст публикации Александры Зарицкой

Спасибо нашим защитникам и защитницам! Спасибо вам всем своим нутром. Только вы храните наш здравый смысл, уже не говоря о жизни. Я не буду желать им того, чего они хотят нам. Я не хочу, чтобы такое происходило снова.