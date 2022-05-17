Я бы корил себя, – солист Kalush Orchestra о призыве на Евровидении спасти Мариуполь
Солист Kalush Orchestra после выступления в финале Евровидения-2022 призывает мир спасти находящихся на территории завода "Азовсталь" защитников Мариуполя. Олег Псюк признался, что корил бы себя, если бы не сделал этого.
Группа Kalush Orchestra уже вернулась из Турина и дала пресс-конференцию во Львове. Музыканты ответили на вопросы украинских и мировых СМИ. Особое внимание было приковано к заявлению Олега Псюка об "Азовстале".
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Олег Псюк о призыве спасти Мариуполь
Солист подчеркнул, что для него жизнь и здоровье украинских военных и всего народа гораздо важнее статуэтки и победы на Евровидении.
Я бы больше корил себя, если бы этого не сделал, чем если бы сделал и дисквалифицировали. Поэтому, конечно, для меня важнее судьба украинских людей, чем статуэтка и победа. Хотя и это очень важно. Конечно, я знал, что нас могут дисквалифицировать, но уверен, что Украина бы поддержала наш выбор,
– сказал Олег Псюк.
Kalush Orchestra о призыве спасти Мариуполь: смотрите видео онлайн
Украинцы действительно поддержали выбор коллектива и оценила по достоинству такое заявление. За позицию Kalush Orchestra поблагодарили и защитников "Азовстали", для которых чрезвычайно важно знать, что о них не забыли и всяческими возможными способами пытаются спасти.
- Отметим, что Kalush Orchestra рисковали дисквалификацией, ведь заявления политического характера запрещено произносить со сцены песенного конкурса.
- Но организаторы Евровидения объяснили, что понимают боль украинского народа и считают, что высказывания представителей Украины и других стран, которые их поддерживают, носят гуманитарный, а не политический характер. Поэтому дисквалификации не было.
- Под видео выступления Kalush Orchestra в комментариях призвали мировых лидеров спасти защитников Мариуполя, которые уже более 2 месяцев героически удерживают оборону города.
- Украинские звезды также поблагодарили музыкантов за столь важное заявление.
- После выступления Kalush Orchestra зрители Евровидения массово искали информацию об "Азовстале", о чем свидетельствовали запросы в Google.