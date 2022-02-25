Российские оккупанты продолжают обстреливать украинские города. Мировые и украинские знаменитости призывают остановить войну. Тина Кароль, которая уехала в монастырь и сейчас находится там, обратилась к украинцам и россиянам.

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Тина Кароль о войне

"Я хочу призвать всех вас, пожалуйста, берегите себя в эти 2 дня. Я горжусь нашими мужчинами. Девушки, женщины не выходите нигде эти 2 дня", – сказала Кароль.

В обращении к россиянам она отметила, что они не заслуживают жить в изолированном мире: "Поймите, вы не заслужили жить в таком изолированном мире. Мы выстоим, мы смелые, но мы будем открыты всегда. Я хочу обратиться ко всем, кто знает Украину, любит Украину. Россияне, такого не должно быть. Мы не заслужили, мы один христианский народ".

В этом обращении Тина Кароль не упомянула о той жестокости, которую оккупанты совершают против Украины, а назвала украинцев и россиян одним христианским народом.

Тина Кароль обратилась к украинцам и россиянам: смотрите видео онлайн