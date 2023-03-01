Даша Кацурина призналась о пластической операции: что в себе сменила любимая Дантеса

Девушка Владимира Дантеса Даша Кацурина рассказала, что совершила пластическую операцию. Она призналась, что изменила грудь несколько лет назад.

Бизнесвумен Даша Кацурина на днях в инстаграм-сторезе отвечала на вопросы поклонников. Одними из самых популярных стали вопросы о Владимира Дантеса, а также изменения во внешности.

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Даша Кацурина призналась о пластике

Предпринимательница впервые призналась, что сделала маммопластику около 6 лет назад – после первых родов, когда родилась ее дочь Саша. Даша призналась, что второй раз ложиться под нож не планирует, но периодически делает обследование.

Тема груди всегда актуальна, вижу много вопросов, поэтому отвечаю. Грудь я сделала после первых родов и рождения Саши. Довольна ли? Очень! Переделывать после рождения Ивана не вижу смысла, все нравится. Из обязательного – для себя делаю УЗИ раз в год. Кормила Ивана сама,

– поделилась Кацурина.



Даша о пластике / Фото с инстаграм-сториз

Кто из звезд признавался о пластике

Актриса Виктория Варлей, участвовавшая в "Холостяке", признавалась о том, что производила пластические операции. Она подробно рассказала о нескольких манипуляциях с внешностью – это грудь и лицо.

Рамина Эсхакзай легла под нож пластического хирурга в сентябре прошлого года – она делала септопластику. Но эта операция была не для изменения формы носа, а для улучшения дыхания.

Об очередной пластической операции также сделала блоггерша Саша Бо. Она ездила в Италию, где решилась на булхорн – изменение формы верхней губы.