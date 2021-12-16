Из-за Омикрона: Елизавета II отменила традиционный семейный обед перед Рождеством
Источник:The Sun
На следующей неделе королева Елизавета II должна была провести традиционный предрождественский обед с семьей. Однако королева отменила трапезу с семьей из-за опасений Омикрона.
Королева Великобритании отменила обед с семьей перед Рождеством. Хотя свое решение она считает "правильным и предупредительным", монархине "с сожалением" пришлось отказаться от традиции в этом году.
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Причиной отмены стали опасения в связи с распространением штамма коронавируса – Омикрон.
Королевский дворец не хочет комментировать такое решение Ее Величества, потому что "рождественский обед – это частное семейное мероприятие". Однако представители королевы считают, что встреча монаршей семьи "поставит под угрозу рождественские праздники для многих людей".
Важно отметить, что семейный обед должен был состояться 21 декабря в Виндзорском замке. Планировалось, что на встречу придут 50 членов королевской семьи.
Каким будет Рождество для королевы в этом году
- Будущее Рождество Елизавета II впервые за 74 года проведет без мужа. Принц Филипп умер в 99-летнем возрасте в апреле 2021 года.
- Долгое время ходили слухи об ухудшении состояния здоровья королевы, однако теперь они считаются безосновательными. Елизавета II чувствует себя хорошо и готовится к праздникам.
- В Виндзорском замке, а также Голирудском дворце уже зажгли елки. У Елизаветы II есть возможность полностью наслаждаться праздничной атмосферой.