Из-за Омикрона: Елизавета II отменила традиционный семейный обед перед Рождеством

На следующей неделе королева Елизавета II должна была провести традиционный предрождественский обед с семьей. Однако королева отменила трапезу с семьей из-за опасений Омикрона.

Королева Великобритании отменила обед с семьей перед Рождеством. Хотя свое решение она считает "правильным и предупредительным", монархине "с сожалением" пришлось отказаться от традиции в этом году.

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Причиной отмены стали опасения в связи с распространением штамма коронавируса – Омикрон.

Королевский дворец не хочет комментировать такое решение Ее Величества, потому что "рождественский обед – это частное семейное мероприятие". Однако представители королевы считают, что встреча монаршей семьи "поставит под угрозу рождественские праздники для многих людей".

Важно отметить, что семейный обед должен был состояться 21 декабря в Виндзорском замке. Планировалось, что на встречу придут 50 членов королевской семьи.

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