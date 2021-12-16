Наследственная принцесса Дании Мэри получила положительный результат теста на COVID-19. Об этом сообщили на официальном сайте королевской семьи.

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Ее Королевское Высочество наследная принцесса сегодня, в среду, 15 декабря 2021 года, получила положительный результат на COVID-19,

– сообщили представители семьи.

Стало известно, что принцесса Мэри находится на самоизоляции во дворце Фредерика VIII в Амалиенборге.

Остальные члены семьи чувствуют себя хорошо, у них коронавирусную инфекцию не обнаружили.

Принцесса Мэри / Фото с инстаграммы королевской семьи

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