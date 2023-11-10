Чувствую себя прислугой, – жена Сасанчина со слезами на глазах рассказала о трудностях в браке

Победитель "Голоса страны" Роман Сасанчин и его жена Иванна уже около двух лет состоят в браке. Кроме того, они воспитывают вместе дочь. Но в их семейной жизни не все просто.

Хотя недавно пара размышляла над вторым ребенком, однако на днях жена певца со слезами на глазах призналась, что в их отношениях с мужем сейчас непростой этап. Она рассказала, что чувствует себя похожей на служанку в собственной семье.

Интересно Роман Сасанчин признался, боится ли получить повестку: почему певец не идет добровольцем на фронт

Жена Романа Сасанчина рассказала о проблемах в браке

Иванна поделилась, что очень устала от отношений и даже призналась, что чувствует себя прислугой в своей семье.

Меня так з*ебало слышать "дай-подай". Чувствую себя прислугой. Я уж действительно очень близка к тому, чтобы сдаться и выбрать более простой путь,

– поделилась девушка.



Иванна Сасанчин рассказала о проблемах в браке / Скриншот с инстаграмм-сторис

Кроме того, она добавила: "Никто не говорил, что семейная жизнь – это только мед. Бывают и очень горькие моменты! Хочешь-не-хочешь, должен с этим справляться. Я не хочу молчать и держать в себе то, что у меня болит. Такова уж я".



Иванна Сасанчин рассказала о проблемах в браке / Скриншот с инстаграмм-сторис

Отношения Иванны и Романа: что известно