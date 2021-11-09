Иванна Онуфрийчук поразила образом в мини-платье от украинского бренда FROLOV
Источник:инстаграм Иванны Онуфрийчук
На "Танцах со звездами" Иванну Онуфрийчук одевают в самые эффектные наряды. Если раньше она появлялась в платьях от Dior, то на этот раз сделала ставку на украинский бренд FROLOV. Ведущая выбрала белоснежное мини-платье со шлейфом.
В 10 выпуске "Танцев со звездами" Иванну Онуфрийчук впервые поддерживал муж-миллионер Алмаз, который прилетел в Украину из Швейцарии. То ли случайно, то ли по замыслу стилистов ведущая выглядела как невеста. В таком платье она смело могла идти под венец.
Не пропустите Муж Иванны Онуфрийчук прилетел в Украину и пришел на "Танцы": романтическое видео
Образ Иванны Онуфрийчук
После пышных платьев и платьев с провокационными разрезами ведущая "Танцев" решилась похвастаться стройными ножками. Наряд для 10 прямого эфира ей сшил именитый украинский бренд FROLOV.
На Иванне Онуфрийчук лаконичное белое мини-платье без бретелей с акцентом на декольте. Его низ украшен блестящей бахромой с камнями, а на талии – смелые разрезы. Эти детали являются главными "изюминками" коллекций Ивана Фролова.
Чтобы не выглядеть слишком откровенно в эфире национального телевидения, ведущая надела прозрачную накидку со шлейфом, которая прикрывала плечи и стройную фигуру. Под платье она подобрала лаконичные босоножки на каблуке и с завязками.
Иванна Онуфрийчук в мини-платье от FROLOV / Фото из инстаграма ведущей "Танцев со звездами"
Иванна Онуфрийчук в мини-платье от FROLOV / Фото из инстаграма ведущей "Танцев со звездами"
Иванна Онуфрийчук и Юрий Горбунов / Фото из инстаграма ведущей "Танцев со звездами"
Длинные волосы Иванны Онуфрийчук собрали в стильный хвост и уложили волнами. Тогда как в макияже сделали акцент на глазах, подчеркнув их тенями с блестками, а губы накрасили розовой помадой.
Безусловно, образ ведущей "Танцев со звездами" не обошелся без дорогих аксессуаров. Она надела массивные серьги с камнями и перстень. Это украшения от люксового итальянского бренда Crivelli.
Иванна Онуфрийчук в мини-платье от FROLOV / Фото из инстаграма ведущей "Танцев со звездами"
Образы Иванны Онуфрийчук на "Танцах со звездами"
- Для первого выпуска сезона ведущая выбрала платье от Dior – красный наряд с объемной вставкой в форме сердца.
- Для 3 эфира "Танцев" знаменитость подобрала пышное желтое платье от львовского дизайнера Оли Мак. Оно стоит 30 тысяч гривен.
- В 7 выпуске Иванна Онуфрийчук появилась в черном платье с разрезом и украшениями Bulgari.
- В 8 выпуске красавица вышла на паркет в платье, которое надевала на день рождения – пудровый наряд от турецкого дома высокой моды Nedo.