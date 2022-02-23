Иванна Онуфрийчук с мужем празднует годовщину свадьбы: звезда показала романтические фото

Украинская телеведущая Иванна Онуфрийчук год назад сыграла свадьбу с мужем Алмазом на Мальдивах. Вспоминая первый год семейной жизни с мужем, звезда показала семейные кадры.

На днях известная украинская телеведущая Иванна Онуфрийчук и ее муж Алмаз отметили годовщину свадьбы. По этому случаю она опубликовала трогательное видео.

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Годовщина свадьбы Иванны Онуфрийчук

Телеведущая поделилась роликом, в котором вместила романтические кадры за первый год в семье. Там звезда показала не только видео со свадьбы, но и прогулки, путешествия и разнообразные празднества.

В подписи к видео Иванна Онуфрийчук поделилась чем ей запомнился первый год вместе с мужем.

Этот год был полон сюрпризов, заботы, путешествий и улыбок. Были и моменты "притирки" – когда приходилось "отпускать" меня на "Танцы со звездами". Были и спорные, и смешные моменты, когда мы планировали наши обыденные дела и придумывали, как устроить друг другу романтический уик-энд,

– написала ведущая.

"Однако, мы постоянно учимся мудрости друг у друга, чтобы слышать, уважать, принимать и становиться еще счастливее. Сегодня я в очередной раз проснулась с мыслью: как я счастлива, что жизнь подарила мне такого мужчину. С ним я в безопасности, с ним я спокойна. Хочу, чтобы у нас так было всегда или еще лучше", – добавила она.

Свадьба Иванны Онуфрийчук с Алмазом

Первую свадьбу ведущая и казахский миллионер сыграли на Мальдивах, где собрали близких и родных. Гостей свадьбы развлекали звезды Dan Balan и Monatik, а также Lida Lee и Nino.

Иванна Онуфрийчук хотела устроить еще один праздник в Турции. Однако из-за карантинных условий свадьба отменилась.

11 ноября 2021 года, через 8 месяцев после свадьбы на Мальдивских островах, ведущая официально расписалась с любимым в Украине. Вслед за росписью Иванна и Алмаз устроили пышную вечеринку со звездными гостями, тремя платьями невесты и другими деталями.

Текст публикации Иванны Онуфрийчук

В безумные и трудные времена спасает только любовь.

Сегодня у нас с любимым годовщина свадьбы. Спасибо моему мужу за наш первый год вместе.

Прошлой зимой мы танцевали на берегу океана и праздновали рождение нашей семьи в кругу близких друзей и родных. Сегодня будем делать то же самое. Для нас обоих важно сохранять традиции и уметь создавать романтику несмотря на проблемы.

Этот год был полон сюрпризов, заботы, путешествий и улыбок. Были и моменты "притирки" – когда приходилось "отпускать" меня на "Танцы со звездами". Были и спорные, и смешные моменты, когда мы планировали наши обыденные дела и придумывали, как устроить друг другу романтический уик-энд.

Однако мы постоянно учимся мудрости друг у друга, чтобы слышать, уважать, принимать и становиться еще счастливее.

Сегодня я в очередной раз проснулась с мыслью: как я счастлива, что жизнь подарила мне такого мужчину. С ним я в безопасности, с ним я спокойна. Хочу, чтобы у нас так было всегда или еще лучше.

Желаю каждому найти свою опору, своего прекрасного мужчину. Ведь любовь и свет всегда побеждают.