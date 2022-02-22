Бекир Сулейманов хотел, чтобы Джамала на всю жизнь запомнила день, когда он позовет ее замуж. Так и случилось, ведь после четырех лет в браке звезда до мелочей помнит ту романтическую ночь на львовской ратуше.

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Как любимый делал предложение Джамале во Львове

Протянуть звездной любимой обручальное кольцо Бекир решился во Львове. Он договорился с менеджером Джамалы, чтобы та после концерта затащила ее на ратушу, с которой открывается фантастический вид на исторический центр. Девушка закрутила все так, что артистка ничего не подозревала.

"Я устала после концерта, мне звонит помощница и говорит: "Ты знаешь, есть очень известный польский фотограф, он приехал на одну ночь сюда, очень хочет сделать тебе фото на Ратуше ночью". Я, конечно, удивлена, смущена, устала", – вспомнила Джамала.

Однако план Бекира едва не провалился, потому что уставшая после концерта любимая с трудом поднялась на смотровую площадку по извилистой лестнице.

Кто был, тот знает, что там только пешком подниматься. Я на каблуках. Уже ругаюсь на себя, что согласилась и все такое. Выхожу на крышу, а там Бекир. С цветами, с кольцом, дрожал. Вау, это было невероятно,

– рассказала Джамала.

Они поженились в апреле 2017 года, сыграв грандиозную свадьбу в Исламском культурном центре в Киеве.

Свадьба Джамалы с мужем Бекиром / Фото с инстаграма певицы