Итоги недели: помолвка Романа Сасанчина и 69-летний юбилей коронации Елизаветы II

На прошлой неделе стало известно, что 19-летний Роман Сасанчин сделал предложение своей возлюбленной и уже готовится к свадьбе. В это же время в Украине отмечали День Киева и День защиты детей, а Елизавета II отмечала 69 годовщину со дня своей коронации.

День Киева 2021

Украинцы и жители столицы Украины 30 мая отмечали символическую дату – День города Киева. Этот праздник в Украине празднуют еще с 1982 года и своими поздравлениями делятся как звезды, так и политики, жители города и друзья из-за границы.

Стоит знать Известные люди Киева, без которых трудно представить современную украинскую культуру

Не поскупились на приятные слова украинские знаменитости. Большинство из них переехали жить в столицу во время учебы в университетах. Но они искренне полюбили этот город за возможности, семьи, которые там нашли, работу, ритм города и все, к чему только может стремиться современный счастливый человек, которого не пугают "бетонные джунгли".

Своими поздравлениями делились:

Сергей Притула, который родом из Тернопольщины;

Елена Зеленская, которая переехала из Кривого Рога вместе с мужем-президентом Владимиром Зеленским;

Джамала, для которой Киев стал родным домом после оккупации Крыма Россией;

Святослав Вакарчук, который ради работы переехал в Киев из Львова;

Лилия Ребрик, родители которой остались жить в Черновцах, и другие.

Интересно Киевский сленг: топ фраз, которые понимают только жители столицы

Роман Сасанчин женится

Талантливый певец из Тернопольщины – Роман Сасанчин, решился создать семью со своей девушкой Иванной. Несмотря на юный возраст парня и разницу в возрасте с девушкой, 19-летний Роман и 23-летняя Иванка совсем скоро станут супругами. Признание певца состоялось на выходных в не очень романтических условиях – в квартире девушки возле ванной комнаты, но от неожиданности Иванна была очень счастлива.



Роман Сасанчин женится / Скриншот инстаграм-сториз невесты

На следующий день пара устроила романтическую фотосессию по случаю столь важного события. Сам Роман признался, что уже давно готов к семье, ведь сразу после победы в проекте "Голос країни" 10 сезон в составе команды Тины он переехал жить в Киеве на новую квартиру, которую подарили ему на шоу. Со своей возлюбленной он познакомился в 2020 году и с тех пор он с ней неразлучен.



Роман Сасанчин женится / Скриншот с инстаграм-страницы певца

В отношении матери Евдокии, которая всегда поддерживала своего сына на музыкальных шоу, то недавно она переболела тяжелой формой коронавируса. Но сейчас женщина восстанавливается после недуга и благословила своего сына на счастливую судьбу. Сейчас Роман и Иванна собирают средства на роспись и свадьбу.

День защиты детей

Традиция празднования Международного дня защиты детей 1 июня появилась еще в ноябре 1949 года. Такую инициативу предложила Международная демократическая федерация женщин в Париже. ООН поддержала инициативу и выделила специальную структуру по защите прав и интересов детей – ЮНИСЕФ.

С тех пор по всему миру в этот день традиционно проводят различные тематические мероприятия, чтобы обратить внимание взрослых на вопросы воспитания детей и сохранения их благосостояния. Украинские звезды тоже присоединились к празднованию и в течение 1 июня публиковали свои трогательные сообщения о малышах, которые изменили их жизнь. Лучшие фотографии предлагаем к просмотру:

Елизавета II – 69 лет как королева

2 июня 2021 года вся Великобритания и Соединенное Королевство праздновали 68 годовщину со дня коронации Елизаветы II. Хоть в стране не произошло никаких пышных празднований, но сторонники семьи поздравляли королеву с такой важной датой. Сейчас королеве 95 лет, из них она 68 правит королевством. Потрясающие цифры, которые смогли в очередной раз доказать звание Елизаветы II как дольше всего правящего монарха в истории Великобритании.

Стоит знать 68-годовщина коронации Елизаветы II: История величественного дня и архивные фото

Если коротко вернуться к истокам истории, Елизавета II вообще не должна была стать королевой. Первое ее дядя Эдуард VIII, брат папы, должен был занять престол, но он отрекся от него, поэтому титул должен был перенять следующий в линии наследования – его брат и отец Елизаветы II, Георг VI. Но королем он пробыл недолго – всего 15 лет, пока его не навсегда забрала "на тот свет" смертельная болезнь – рак легких. Мужчина умер во сне от коронарного тромбоза.

Поэтому титул сразу взяла на себя Елизавета II, которая была старшей дочерью в семье. Случилось это 6 февраля 1952, в то время наследнице престола было 27 лет. Впрочем, вся официальная часть коронации состоялась только в следующем году – 2 июня 1953 года. До сих пор Елизавету II считают самым могущественным монархом мира.

К теме Елизавета II – 70 лет королева: как будут праздновать платиновый юбилей в 2022 году

Как сложилась судьба "Холостяка" и победительницы шоу

Кроме всех праздничных событий, фанаты смогли наконец узнать о главной интриге проекта "Холостяк" 11 сезон – остались ли вместе после шоу Михаил Заливако и Анна Богдан. После финала немало фанатов раскритиковало выбор мужчины, отдав предпочтение другой финалистке – Юлии Бельченко, "Зайке". Но на постшоу "Как выйти замуж" главный герой проекта и его избранница "раскрыли все карты" – они до сих пор вместе.

Пара 3 месяца совместно проживала в одной квартире, скрываясь даже от соседей и друзей. Они не ходили на свидания, посещали магазины отдельно, а гуляли только ночью в парке в защитных масках. Что интересно, сразу по завершению шоу пара начала искать общий дом в Киеве. Они арендовали уютную квартиру, в которую заселились вместе с котиком Михаила.

Пара счастлива, что они нашли друг друга и не скрывают своих чувств ни на камерах, ни в социальных сетях или на публике.