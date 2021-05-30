Ленты социальных сетей пестрят поздравлениями по случаю Дня Киева. Известные люди Украины также поздравляют величественную столицу с теплым весенним днем. В воскресенье, 30 мая, сердцу Украины исполняется 1539 лет. Что об этом пишут отечественные звезды – смотрите дальше!

Интересно! Известные люди Киева, без которых трудно представить современную украинскую культуру

Украинские звезды поздравляют с Днем Киева

Елена Зеленская

"Город – это не только улицы и дома, город – это прежде всего люди. А это значит, что сегодня день рождения у всех, кто здесь есть. Кто-то в Киеве родился и вырос, кого-то этот город гостеприимно встретил и сразу окутал теплом, как родного, а кого-то и дальше испытывает. Но мы все до определенной степени являемся его частью, все мы, время от времени или постоянно, – киевляне.

Мы все относимся к дням рождения по-разному: кто-то устраивает шумные празднования, а кто-то игнорирует, не желая считать годы. Но давайте сегодня все-таки поздравим друг друга с днем рождения нашего славного города. Потому что мы здесь, и мы его любим. По-разному. Но это только потому, что мы – разные. И это здорово!", – написала в праздничной публикации первая леди Украины.

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Катя Осадчая

"Киев, с днем рождения! Киев – это моё детство. Это маршрут 18 троллейбуса и прогулки по Владимирской горке. Церковь на улице Мостицкой, каток "Льдинка", где я так и не стала фигуристкой. Куреневский рынок, где купили лучшего друга моего детства – кота Марса. Все это – мой Киев.

Я ужасно сожалею, когда вижу, как разрушают исторические здания. В такие моменты хочется посмотреть в глаза людям, которым новое и блестящее из стекла и бетона лучше, чем памятник архитектуры. Но я все-таки не теряю надежду, что город перестанут разрушать и хаотично застраивать. Верю, что Киев станет еще красивее, чем был в моем детстве. Люблю тебя, Киев!", – поделилась воспоминаниями певица.

Юлия Санина

Артистка опубликовала фото, на котором запечатлена в экстравагантном сценическом образе, и адресовала родному городу приятные слова: "Kyiv! You rock! С Днем города, родной Киев!".

Джамала

Исполнительница накануне особого дня организовала праздничную фотосессию. Джамала обнародовала несколько снимков, где в нежном образе позирует посреди каштанов.

"Город, который я безумно люблю! С днем рождения тебя! Киев – город каштанов", – написала Джа в публикации.

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Настя Каменских

Артистка поздравила родной город в инстаграм-сториз. Она сняла несколько коротких видео в автомобиле, где ехала вместе с подругой. Девушки исполнили на камеру легендарную композицию "Як тебе не любити, Києве мій!".



Настя Каменских поздравила с Днем Киева / Скриншот инстаграм-сториз NK

Группа "Антитела"

"Здесь наш дом, наша семья, место и источник силы! С праздником, родной Киев! Танцуй на бетоне улиц.

Танцуй моя звезда! Танцуй пока не проснулся усталый город! Спит утомленный город мирным, ласковым сном. Часть титульной песни столицы, которая с нами на каждом концерте в любом уголке мира!", – написали музыканты в публикации.

Святослав Вакарчук

"Киев имеет какую-то особую энергию. Ее не заметят туристы, приехавшие на день или на неделю. Мне, парню из Львова, нужен был не один год, чтобы почувствовать ее. Но когда почувствовал, то начал дышать с Киевом в унисон. Дыхание города, который ты любишь, – это неповторимое ощущение. Дыши полной грудью еще тысячи лет, моя столица! С днём рождения!", – поздравил лидер группы "Океан Эльзы".

Светлана Тарабарова

"Мое любимое место – старенький кинотеатр "Киев", зал на третьем этаже, где показывают короткометражные фильмы. Там я съела очень много попкорна. А сколько песен написала, прогуливаясь по улицам столицы, сколько невероятных людей встретила. Именно здесь построила свою семью, родила детей. Здесь я счастлива! Спасибо, что ты есть, волшебный город каштанов!", – написала Тарабарова в праздничной публикации.

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Сергей Притула

"С Днем Киева!", – написал шоумен в публикации, которую дополнил атмосферным снимком.