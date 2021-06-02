Недавно Елизавете II исполнилось 95 лет. Сейчас в истории Великобритании она является монархом, который правит дольше всех. Также королеву считают самой могущественной среди всех монархов мира.
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Но когда-то Ее Величество и подумать не могла, что ее ждет именно такая жизнь. Как Елизавета II взошла на королевский престол, что предшествовало этому знаменательному событию и как происходила церемония – читайте и смотрите дальше!
Коронация Елизаветы II
6 февраля 1952 года умер отец Елизаветы II, король Георг VI. В тот же день ее провозгласили королевой. К тому времени наследнице престола было 27 лет.
Елизавета II находилась в трауре по отцу 16 месяцев. После этого она присягнула своему народу на официальной церемонии, которая состоялась 2 июня 1953 года. Коронация, прошедшая в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, стала самым грандиозным событием XX века. Ее впервые в истории транслировали по телевидению. Именно в тот летний день Елизавета II была посвящена на пожизненное служение своему народу.
Коронация Елизаветы II / Фото Getty Images
Коронация Елизаветы II / Фото Getty Images
Ее Величество, произнеся слова священной присяги, стала 39-м монархом, которого короновали согласно давней традиции в Вестминстерском аббатстве.
Впоследствии праздничная процессия с королевой, ее мужем принцем Филиппом и 16 тысячами участников торжественного действа проехалась по улицам Лондона.
Коронация Елизаветы II / Фото Getty Images
Коронация Елизаветы II / Фото Getty Images
Коронация Елизаветы II / Фото Getty Images
Конечной остановкой стал Букингемский дворец. Елизавета II вышла на балкон и приветствовала людей, приехавших поздравить свою королеву.
Королева Елизавета II и принц Филипп на балконе Букингемского дворца / Фото Getty Images
Вечером членов королевской семьи и гостей Лондона приветствовали праздничными салютами над Темзой.
Величественный образ Елизаветы II
Для одного из самых важных дней в жизни королева выбрала роскошное шелковое платье, которое было расшито золотыми нитями. Также наряд был украшен вышитыми вручную цветами и растениями, бриллиантами, аметистами и жемчужинами. Над потрясающим образом Ее Величества 6 месяцев работал модельер королевской семьи Норман Гартнелл.
Образ Елизаветы II на коронации / Фото из инстаграма королевской семьи
Волосы Елизаветы II были аккуратно уложены, на ее лице сверкал безупречный макияж с темной помадой на губах. Довершили исторический образ изысканные драгоценные украшения.
Образ Елизаветы II на коронации / Фото Getty Images