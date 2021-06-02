Грандиозные мероприятия запланировали не только в Лондоне, но и во всем Соединенном Королевстве. Общины соберутся на выходные, чтобы поздравить королеву с платиновым юбилеем. В 2022 году Елизавета II станет первым британским монархом, который правит 70 лет.

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В течение года Ее Величество и другие члены королевской семьи будут путешествовать по стране, чтобы посетить различные мероприятия по случаю исторической даты. Празднование завершится платиновыми выходными, которые состоятся со 2 по 5 июня 2022 года.

Программа мероприятий празднования 70-летия правления Елизаветы II

2 июня (четверг)

Парад в день рождения королевы: более 1 400 парадных солдат, 200 лошадей и 400 музыкантов объединятся на традиционном параде по случаю официального дня рождения Ее Величества. Начальная точка парада – Букингемский дворец. Оттуда он будет двигаться по торговому центру к параду конной гвардии, где присоединятся члены королевской семьи на лошадях и в экипажах. Действо завершится традиционным пролетом самолетов RAF, за которым с балкона Букингемского дворца будут наблюдать королева и ее родные.

более 1 400 парадных солдат, 200 лошадей и 400 музыкантов объединятся на традиционном параде по случаю официального дня рождения Ее Величества. Начальная точка парада – Букингемский дворец. Оттуда он будет двигаться по торговому центру к параду конной гвардии, где присоединятся члены королевской семьи на лошадях и в экипажах. Действо завершится традиционным пролетом самолетов RAF, за которым с балкона Букингемского дворца будут наблюдать королева и ее родные. Платиновые юбилейные маяки: традиционные маяки будут гореть по всей территории Великобритании, Нормандских островов, острова Мэн и заморских территориях Великобритании. По случаю исторической даты впервые маяки зажгут в столице каждой страны Содружества.



Парад на день рождения королевы / Фото сайта королевской семьи

3 июня (пятница)

Служба благодарности: служба благодарности состоится в соборе Святого Павла. Другие события этого дня объявят позже.



Собор Святого Павла в Лондоне / Фото сайта королевской семьи

4 июня (суббота)

Дерби в Эпсом-Даунс: Елизавета II вместе с родственниками посетит дерби в Эпсом-Даунс.

Елизавета II вместе с родственниками посетит дерби в Эпсом-Даунс. Платиновая вечеринка во дворце: ВВС организует специальный концерт, который в прямом эфире будет транслировать из Букингемского дворца. Мероприятие объединит мировых звезд.



Дерби / Фото сайта королевской семьи

5 июня (воскресенье)

Большой юбилейный обед: традиция большого обеда возникла в 2009 году. Цель такого мероприятия – праздновать и познавать друг друга, объединяясь в духе общины и дружбы. Большой обед может пройти в формате пикника или же уличной вечеринки, быть большим или малым.

традиция большого обеда возникла в 2009 году. Цель такого мероприятия – праздновать и познавать друг друга, объединяясь в духе общины и дружбы. Большой обед может пройти в формате пикника или же уличной вечеринки, быть большим или малым. Платиновый юбилейный конкурс: он соединит уличное искусство, театр, музыку, цирк, карнавал и костюмы. Участие в мероприятии примут более 5 тысяч человек со всего мира. Им также почтят коллективную службу людей и общин по всей стране.



Большой обед в Великобритании / Фото сайта королевской семьи

Пока это вся информация относительно празднования 70-летия правления Елизаветы II. Представители королевского дворца отмечают, что детали сообщат позже.