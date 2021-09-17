Итоги недели: бал Met Gala, Бритни Спирс женится и Меган Маркл – в журнале Time

На последней неделе весь мир обсуждал роскошные и причудливые образы Бала Института костюма и моды Met Gala, который состоялся впервые за последние два года. Также британцы имели возможность наблюдать за первым за два месяца выходом Кейт Миддлтон и видеть, как радуется предложению своего возлюбленного Бритни Спирс.

Met Gala 2021

Грандиозное событие, где звезды платят большие деньги, чтобы продемонстрировать красоту своих образов, состоялось 13 сентября. Мероприятие традиционно проходило в музее Metropoliten в Нью-Йорке, а вход был разрешен только вакцинированным знаменитостям. В 2021 году тема выставки костюмов и бала называется "В Америке: лексикон моды". Ее посвятили американскому модному обществу, пострадавшему за время пандемии.

Ярко! Met Gala 2021: фееричные образы с красной дорожки, которые вы должны увидеть

В прошлом году событие отменили из-за пандемии коронавируса, поэтому знаменитости имели возможность продемонстрировать свои образы в этом году. Ведущими Met Gala стали Билли Айлиш, Тимоти Шаламе, Аманда Горман и Наоми Осака, а также почетные главы мероприятия Том Форд и Анна Винтур. Немало поклонников считают нынешнюю тему бала слишком широкой, ведь на событии можно было увидеть самые разные наряды – от тотального черного образа-инкогнито от Ким Кардашян до сексуальных платьев с обнажениями как у Кендалл Дженнер и эпатажных "луков" как у Lil Nas X.

В 2021 году впервые за последние 5 лет не пришла Кайли Дженнер. Вероятно, она не успела вакцинироваться, ведь весной этого года забеременела от любимого Трэвиса Скотта, а многие беременные боятся прививаться во время ожидания ребенка.

Также впервые за много времени на красную дорожку вместе вышли Кит Харингтон и Роуз Лесли.

Своим появлением не меньше удивила пара Рианны и A$AP Rocky, которые впервые вышли вместе на светское мероприятие в статусе пары.

А вот Джастин Бибер и Хейли едва сдерживали свои слезы на красной дорожке, ведь фанаты начали выкрикивать немало грязных слов относительно модели и требовали увидеть Селену Гомес – бывшую Бибера.

MTV Video Music Awards и победа украинки

В день проведения Met Gala состоялось еще одно знаковое событие в США – музыкальная премия MTV Video Music Awards. В этом году она проходила феерично, ведь многие звезды вакцинировались, да и карантинные требования сейчас не такие строгие, как в 2020-м. Следовательно, звезды получили свои заветные статуэтки, и среди них была даже украинка! Ею стала Таня Муиньо, которая снимала клипы как украинским звездам, так и зарубежным. Свою награду она получила за лучшую режиссерскую работу клипа MONTERO для эпатажного рэпера Lil Nas X. Также ее видеоработа стала лучшим видео года и получила третью награду за лучшие визуальные эффекты в видео. Сейчас этот клип посмотрели в ютубе более 350 миллионов раз.

Lil Nas X – MONTERO: смотреть видео онлайн

Такой успех – настоящее доказательство таланта украинки, которая является родом из Одесской области. Сейчас она часто проживает в США и за последние годы создала клипы таким знаменитостям, как Кэти Перри, Cardi B, Lil Nas X, Lizzo и другим. Среди украинских звезд она снимала клипы Наде Дорофеевой, Монатику, который самый первый поверил в ее талант, Мишель Андраде и многим другим.

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Бритни Спирс в третий раз выйдет замуж

Американская певица Бритни Спирс после длительной борьбы с отцом, который был ее опекуном 13 лет, наконец сможет узаконить свои отношения с любимым Сэмом Асгари. Мужчина младше артистки на 12 лет (ему 27, а ей – 39), впрочем, это не помешало им встречаться 5 лет и вместе пройти все испытания. Во время своего публичного выступления в суде в июне 2021 года Бритни заявляла, что отец Джеймс не позволял ей вступить в брак с любимым и иметь от него детей.



Бритни Спирс женится / Фото из инстаграма Сэма Асгари

Но несмотря на все предостережения и отказ отца от опекунства Бритни наконец смогла получить предложение руки и сердца от Сэма. Произошло это 13 сентября в ее доме. Молодой фитнес-тренер подарил любимой роскошное обручальное кольцо, которым она похвасталась в сети. Правда, через несколько дней она удалила свой инстаграм, из-за чего вызвала немало подозрений, якобы ее кто-то заставил это сделать. Но Бритни поспешила в своем твитере объяснить, что так она хочет уединиться и отдохнуть от поздравлений в такой важный для нее этап жизни.

Отметим, что для Бритни это будет уже третий брак. Ранее Бритни была замужем за Джейсоном Александром (брак продлился всего 55 часов) в 2004 году, и с Кевином Федерлайном (с 2004 по 2007 год), родив от него двоих детей.

Меган Маркл, принц Гарри и Бритни Спирс – в сотне самых влиятельных

Именитый журнал Time объявил 100 самых влиятельных людей мира. В этот список попали члены королевской семьи – принц Гарри и Меган Маркл, и кумиры миллионов – Бритни Спирс и Билли Айлиш. Символично, что принц Гарри попал в рейтинг в свой день рождения 15 сентября. Для такого важного события королевская чета даже приняла участие в фотосессии, где Меган стояла впереди мужа, а он будто символически поддерживал ее во всех делах. Локацией для фотосессии стало поместье супругов в Санта-Барбаре.



Принц Гарри и Меган Маркл попали в сотню самых влиятельных в мире / Фото Time

В категорию "Иконы" вместе с Гарри и Меган Маркл попала певица Бритни Спирс. В категорию "Первопроходцы" вошла другая юная артистка – 19-летняя Билли Айлиш.



Билли Айлиш на обложке Time / фото Time

Появление Кейт Миддлтон на публике

Герцогиню Кембриджскую поклонники королевской семьи ожидали целых 2 месяца! Последний раз женщина выходила в свет еще 11 июля, когда в Лондоне проходил финал Евро-2020. С того времени женщина находилась в отпуске на островах Силли недалеко от Британии, а также в семейном поместье в Шотландии. Такое "исчезновение" женщины породило немало слухов в прессе: от четвертой беременности и неурядиц в семье.

Но все догадки развеялись, когда Кейт Миддлтон впервые увидели папарацци с детьми в магазине канцтоваров 10 сентября, а уже на следующий день – на официальном выходе. Женщина встретилась с представителями Королевских ВВС на военной базе Брайз-Нортон, которые принимали участие в вывозе мирных жителей Афганистана из захваченного талибами Кабула. Такая операция стала крупнейшей за последние 70 лет в стране – военные смогли вывезти из страны более 15 тысяч человек с 14 по 28 августа.



Кейт Миддлтон на встрече с Королевскими ВВС / Фото Getty Images

Для своего выхода она выбрала лаконичный кэжуал-образ, который не очерчивал никакого беременного животика или других изменений в фигуре. Фанаты были тронуты появлением любимицы, поэтому пожелали, чтобы она чаще их радовала своим присутствием на публике.

Саша Пустовит призналась о психологическом насилии

Самым большим потрясением для украинских инстаграм-пользователей стало признание блогерши Саши Пустовит (Саши Бо) в абьюзе мужа Игоря, с которым она с июня находится в бракоразводном процессе. Около 6 лет девушка из Ивано-Франковска жила в браке с блогером и ведущим Игорем Пустовитом, от которого родила двух сыновей – Даниила и Евгения. За это время ей удалось открыть 2 успешных бизнеса, впрочем, финансовые вопросы стали одной из причин развода пары.

В первом интервью для Маши Ефросининой, которое она записала еще в июне (за два дня до объявления о разводе) она делала вид, что хоть у нее есть проблемы в семье, впрочем, все удается решить. Саша Пустовит признавалась, что последние годы вместе с мужем вкладывалась в свое блогерское дело, поэтому теперь хочет, чтобы что-то из этого получил он. Через 2 месяца после новости о расставании Саша дала второе интервью, где объяснила, почему делала вид "идеальной картинки" в сети и первом интервью, если внезапно подала на развод.

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Девушка призналась, что за все годы получала от своего мужа одни оскорбления и унижения, обвинения в нереализованности, а последние 2 месяца – он ее шантажировал. Мужчина якобы требовал у жены изменить ее фамилию на девичью, отдать ему вместе приобретенный дом и дать равную опеку над детьми, ведь в противном случае он обещал обнародовать правду о том, что она последние годы страдает булимией, болела туберкулезом, а ее второй бизнес – записан на мать. Также Саша призналась, что во время первой беременности Игорь требовал сделать аборт из-за риска рождения нездорового ребенка, а также желал ей рака желудка. Блогерша для подтверждения некоторых своих слов предоставила в интервью записи разговоров с мужем, видеоролики и переписки.

Игорь Пустовит все обвинения отверг и заявил, что даст собственное интервью на детекторе лжи, чтобы доказать свою невиновность. Суд между парой состоится 30 сентября.

Саша Бо (Пустовит) о разводе с мужем: видео с Машей Ефросининой