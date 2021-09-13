Биография Тани Муиньо

Украинский клипмейкер и фотограф до шести лет жила в Гаване, ведь ее папа был кубинцем, а мама – украинкой. Сейчас артистка проживает в городе Болград Одесской области, но часто находится в США. Свое творчество она начала в 2016 году, сняв свой первый клип "Выходной" для мультиартиста Монатика, который поверил в ее талант. Тесное сотрудничество между звездами продолжилось и сейчас звезда сняла для него аж 14 клипов!

К слову Клип украинки Тани Миуньо победил на MTV Video Music Awards 2021: видео

Билет в большой шоу-бизнес ей подарила команда американской артистки Кэти Перри – Таня Муиньо смогла снять клип на ее песню Small Talk. Уже в 2020 году к работе ее пригласили другие звезды шоу-бизнеса: группа "Время и Стекло", Владимир Дантес, Вера Брежнева, Мишель Андраде, alyona alyona, Tayanna, KADNAY, The Hardkiss, Влад Яма, Lida Lee и другие.

В том же году она сняла клипы для таких всемирно известных исполнителей, как Розалия, YUNGBLUD, Cardi B, Lizzo и Lil NAS X.

За последние 5 лет Таня Муиньо завоевала немало престижных наград, в частности:

победа в номинации "Лучший видеоклип" украинской премии YUNA (2017, 2018 и 2019 годы);

победа в номинации "Клипмейкер года" по версии M1 Music Awards (2018, 2019 годы);

победа в номинации "Лучшая режиссерская работа" по версии MTV Video Music Awards 2021.

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В частности, клип Муиньо для Lil Nas X под названием MONTERO получил не только премию за лучшую режиссуру, но и стал "Видео года" и получил награду за "Лучшие визуальные эффекты". Рэпер Lil Nas X 13 сентября поблагодарил со сцены Таню и всю команду за грандиозный успех.

Lil Nas X – MONTERO: смотреть видео онлайн (346 миллионов просмотров)

Предлагаем посмотреть несколько главных видеоработ Тани Муиньо, благодаря которым она прославилась на весь мир. Все видеоработы Тани можете посмотреть здесь.

Монатик – Кружит: смотреть видео онлайн (121 миллион просмотров)​

Lizzo и Cardi B – Rumors: смотреть видео онлайн (28 миллионов просмотров)​

Cardi B – Up: смотреть видео онлайн (186 миллионов просмотров)

YUNGBLUD – fleabag: смотреть видео онлайн (1,7 миллиона просмотров)​

DOROFEEVA – gorit: смотреть видео онлайн (65 миллионов просмотров)

Normani и Cardi B – Wild Side: смотреть видео онлайн (44 миллиона просмотров)​

ROSALÍA – Juro Que: смотреть видео онлайн (40 миллионов просмотров)

Lida Lee – Достопримечательность: смотреть видео онлайн (4 миллиона просмотров)

Katy Perry – Small Talk: смотреть видео онлайн (32 миллиона просмотров)