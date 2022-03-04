Итальянец Mahmood, которому прочили победу на Евровидении, спел с украинским флагом

На Евровидении-2022 Италию будет представлять мужской дуэт Mahmood и BLANCO, на победу которого ставили букмекеры. Первый из певцов выступил на выставке в Дубае, где поддержал Украину с желто-синим флагом.

До появления Kalush Orchestra в списке конкурсантов Евровидения-2022 итальянцам Mahmood и BLANCO пророчили победу, второй год подряд. Поэтому певцы быстро привлекли внимание меломанов со всего мира. 29-летнего Алессандро Махмуда, в частности, пригласили на Всемирную выставку Expo 2020 в Дубае, где он публично поддержал Украину.

К теме Королева Елизавета II помогла Украине: какое пожертвование сделала Ее величество

Итальянец Mahmood на сцене с украинским флагом

Всегда на стороне угнетенных и никогда на стороне угнетателей. Нет войне, поддерживаю Украину,

– произнес Mahmood со сцены.

Под бурные аплодисменты он исполнил конкурсную песню на Евровидение-2022 Brividi, о любви и непростых отношениях. Примечательно, что на его микрофонной стойке был завязан украинский желто-голубой флаг.

Итальянец Mahmood в Дубае / Фото из социальных сетей

Напомним, после дисквалификации Alina Pash группы Kalush Orchestra выбрали представлять Украину на Евровидении-2022. Контракт с Общественным они подписали 22 февраля, а уже 26, на третий день войны, ребята заняли первое место в рейтингах букмекеров.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!