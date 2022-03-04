До появи Kalush Orchestra у списку конкурсантів Євробачення-2022 італійцям Mahmood і BLANCO пророкували перемогу, другий рік поспіль. Тож співаки швидко привернули увагу меломанів зі всього світу. 29-річного Алессандро Махмуда, зокрема, запросили на всесвітню виставку Expo 2020 в Дубаї, де він публічно підтримав Україну.

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Італієць Mahmood на сцені з українським прапором

Завжди на боці пригноблених і ніколи на боці гнобителів. Ні війні, підтримую Україну,

– виголосив Mahmood зі сцени.

Під бурхливі оплески він виконав конкурсну пісню на Євробачення-2022 Brividi, про кохання та непрості стосунки. Примітно, що на його мікрофонній стійці був зав'язаний український жовто-блакитний прапор.

Італієць Mahmood у Дубаї / Фото з соціальних мереж

Нагадаємо, після дискваліфікації Alina Pash гурту Kalush Orchestra обрали представляти Україну на Євробаченні-2022. Контракт зі Суспільним вони підписали 22 лютого, а вже 26, на третій день війни, хлопці посіли перше місце в рейтингах букмекерів.

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