Победителями фестиваля итальянской эстрадной песни в Сан-Ремо 5 февраля стали итальянский певец Алессандро Махмуд и молодой исполнитель BLANCO. Мужчины исполнят проникновенную композицию Brividi о любви и непростых отношениях.

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Перед финалом фестиваля в Сан-Ремо исполнители презентовали атмосферный видеоклип, который со 2 февраля просмотрели 12 миллионов раз! Фанаты в комментариях выражают восхищение певцами и не на шутку обеспокоены тем мнением, что они снова могут завоевать для страны победу. В общем в Сан-Ремо в этом году принимали участие 25 исполнителей и групп.

Mahmood, BLANCO – Brividi: смотреть видео онлайн

Второй раз на Евровидение

Отметим, что 29-летний певец Mahmood уже выигрывал музыкальный фестиваль 9 февраля 2019 года с песней Soldi. С ней он смог попасть в финал Евровидения-2019 и завоевать там второе место. Победу тогда одержал Дункан Лоренс из Нидерландов.

Mahmood – Soldi – Евровидение-2019: смотреть видео онлайн

Кто знает, возможно, в этот раз дуэт певцов второй год подряд завоюет победу для Италии после оглушительного успеха группы Måneskin, которые в прошлом году выиграли конкурс с песней Zitti E Buoni и стали популярными на весь мир.

Måneskin – Zitti E Buoni – Евровидение-2021: смотреть видео онлайн

Обратите внимание! Конкурс Евровидение-2022 состоится в городе Турин, Италия. Событие традиционно пройдет в три этапа – два полуфинала 10 и 12 мая, и финал – 14 мая. Кто будет представлять Украину – пока неизвестно, поскольку 12 февраля состоится Национальный отбор, где свои песни представят 8 исполнителей.