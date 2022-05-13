Итальянцы из Евровидения-2022 замиксили с Kalush Orchestra: новое звучание Stefania и Brividi

Италию на Евровидении-2022 представит мужской дуэт Махмуда и Бланко с песней Brividi. Им прочат выход в пятерку лучших вместе с Kalush Orchestra. Так что фавориты букмекеров "заколабили" свои конкурсные песни - Stefania и Brividi.

Украиноязычный трек Stefania стал настоящим гимном Евровидения-2022. С кем только не пела его группа Kalush Orchestra. Накануне финала рэперы замиксили с харизматичными итальянцами.

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Kalush Orchestra замиксили с итальянцами из Евровидения-2022

Дуэт из Италии записал короткий ролик с украинцами. Махмуд и Бланко первыми исполнили припев своего проникновенного трека Brividi, им аккомпанировали на фортепиано и на свирели – Тимофей из Kalush Orchestra. Далее вступили рэперы со Stefania. Итальянцы в это время бурно аплодировали, а после выступления публика, наблюдавшая за "колабой", разразилась овациями.

Йо, как вам микс Brividi и Стефания? Благодарим Италию за поддержку,

– подписал Kalush Orchestra.

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С кем Kalush Orchestra успел спеть Stefania

Легендарные рокеры The Rasmus из Финляндии исполнили песню в дуэте с Kalush Orchestra еще до первого полуфинала. "Я чувствую, что мы с ними очень похожи. Между ними на сцене такая же энергия, какая есть в нашей группе", – говорил лидер группы.

исполнили песню в дуэте с Kalush Orchestra еще до первого полуфинала. "Я чувствую, что мы с ними очень похожи. Между ними на сцене такая же энергия, какая есть в нашей группе", – говорил лидер группы. Уже после выхода в финал рэпперы "заколабили" с французами – группой Alvan & Ahez . У них даже есть розовые панамы как у Олега Псюка.

. У них даже есть розовые панамы как у Олега Псюка. От дуэта с Kalush Orchestra не отказался и Малик Гаррис из Германии. Он даже сыграл Stefania на гитаре.

что на бирюзовой дорожке Евровидения-2022 Stefania спели 13 участников из разных стран – представители Ирландии, Эстонии, Северной Македонии, Исландии, Азербайджана, Литвы, Швейцарии, Нидерландов, Польши, Швеции, Великобритании, Германии и Франции.

К слову, интересная тенденция, все, с кем пел Kalush Orchestra, попали в финал Евровидения-2022: Италия и Германия автоматически, как страны-основательницы, а финны The Rasmus получили себе место среди лучших во втором полуфинале.