Итальянцы из Евровидения-2022 замиксили с Kalush Orchestra: новое звучание Stefania и Brividi
Источник:инстаграм Kalush Orchestra
Италию на Евровидении-2022 представит мужской дуэт Махмуда и Бланко с песней Brividi. Им прочат выход в пятерку лучших вместе с Kalush Orchestra. Так что фавориты букмекеров "заколабили" свои конкурсные песни - Stefania и Brividi.
Украиноязычный трек Stefania стал настоящим гимном Евровидения-2022. С кем только не пела его группа Kalush Orchestra. Накануне финала рэперы замиксили с харизматичными итальянцами.
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Kalush Orchestra замиксили с итальянцами из Евровидения-2022
Дуэт из Италии записал короткий ролик с украинцами. Махмуд и Бланко первыми исполнили припев своего проникновенного трека Brividi, им аккомпанировали на фортепиано и на свирели – Тимофей из Kalush Orchestra. Далее вступили рэперы со Stefania. Итальянцы в это время бурно аплодировали, а после выступления публика, наблюдавшая за "колабой", разразилась овациями.
Йо, как вам микс Brividi и Стефания? Благодарим Италию за поддержку,
– подписал Kalush Orchestra.
Kalush Orchestra спели Stefania и Brividi с итальянцами из Евровидения: видеоИнтересно, что на бирюзовой дорожке Евровидения-2022 Stefania спели 13 участников из разных стран – представители Ирландии, Эстонии, Северной Македонии, Исландии, Азербайджана, Литвы, Швейцарии, Нидерландов, Польши, Швеции, Великобритании, Германии и Франции.
С кем Kalush Orchestra успел спеть Stefania
- Легендарные рокеры The Rasmus из Финляндии исполнили песню в дуэте с Kalush Orchestra еще до первого полуфинала. "Я чувствую, что мы с ними очень похожи. Между ними на сцене такая же энергия, какая есть в нашей группе", – говорил лидер группы.
- Уже после выхода в финал рэпперы "заколабили" с французами – группой Alvan & Ahez. У них даже есть розовые панамы как у Олега Псюка.
- От дуэта с Kalush Orchestra не отказался и Малик Гаррис из Германии. Он даже сыграл Stefania на гитаре.
К слову, интересная тенденция, все, с кем пел Kalush Orchestra, попали в финал Евровидения-2022: Италия и Германия автоматически, как страны-основательницы, а финны The Rasmus получили себе место среди лучших во втором полуфинале.Напомним, победителя Евровидения-2022 объявят в финале 14 мая. Как прогнозируют букмекеры, кубок достанется Украине, а в пятерку лидеров также войдут – Великобритания, Швеция, Италия, Испания.