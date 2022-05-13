На Kalush Orchestra "набросились" в сети после того, как на пресс-конференции Олег Псюк не упомянул о Мариуполе, лишь очертил проблемы в Украине на фоне российского вторжения. Alina Pash и другие пользователи осудили их по умолчанию по теме Мариуполя и "Азовстали". В том числе и львовский рэпер Otoy (Вячеслав Дрофа), брат которого считается пропавшим без вести на территории завода.

К слову Go_A объяснил, почему Kalush Orchestra не может сказать об "Азовстале" со сцены Евровидения

Реакция Kalush Orchestra

Согласно правилам конкурса, участникам запрещено открыто политизировать шоу, поэтому войну в Украине организаторы стараются обходить. В частности Джамала рассказывала, что ее просьба выступить на Евровидении в Италии неоднократно игнорировали. Чтобы избежать дисквалификации или штрафа, ребята из группы, вероятно, тоже не поднимали вопрос российско-украинской войны.

Но за день до второго полуфинала музыканты опубликовали в своем инстаграмме сообщение, где разместили фотографии раненых из "Азовсталя", автором которых стал полк "Азов".

Мы просим мировых лидеров организовать экстракцию – гуманитарный коридор в третью страну, чтобы они там находились до конца войны. Сейчас мариупольская "Азовсталь" – сердце Украины. Помогите спасти наших ребят!

– написали музыканты.

Kalush Orchestra об экстракции на "Азовстали": листайте фото направо

Реакция сети

На сообщение положительно отреагировали поклонники группы и поблагодарили за огласку, ведь за страницей музыкантов, имеющих все шансы одержать победу, следят по всему миру. В настоящее время их аудитория в инстаграмме насчитывает более 350 тысяч подписчиков. Комментаторы покидают хештеги #save_azov #save_azovstal_ru #save_mariupol, но снова просят о Мариуполе заявить с большой сцены в финале конкурса: