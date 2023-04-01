Ранее Елизавета II объявила, что хочет видеть Камиллу королевой-консортом. Чем этот титул отличается от королевы. читайте в статье.

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Начало отношений

Камилла Шанд и принц Уэльский познакомились еще в 70-е годы благодаря общей подруге – Лючии Санти-Круз. Однако Камилла находилась тогда в отношениях с Эндрю Паркер-Боулзом (ее будущим мужем), однако очаровала принца с первой встречи.

Камилла решила позлить своего парня, поэтому начала интрижку с Чарльзом. Вскоре об этом узнала королева Елизавета II. Она не позволила своему сыну жениться на любимой, а отправила его служить на флот, после чего познакомился с Дианой Спенсер, которая и стала впоследствии первой женой Чарльза и матерью его двух сыновей.



Король Чарльз и Камилла в юности / Фото History Extra

Развод с принцессой Дианой и восстановившийся роман

Принц Чарльз и принцесса Диана жили счастливо первые пять лет. Но впоследствии разные интересы и образ жизни повлияли на их отношения. В 1986 году Чарльз понял, что совершенно несчастлив в браке и восстановил связь с Камиллой, которую любил все эти годы.

Пресса обвиняла Камиллу, ее называли разлучницей и виновницей в том, что принцесса Диана страдала, а затем погибла в автокатастрофе. Публично Чарльз объявил, что он начал встречаться с Камиллой только в 1994 году. А через два года их развод с Дианой был оформлен официально.

Препятствия на пути к свадьбе

Накануне долгожданной свадьбы у Чарльза и Камиллы было много препятствий. После смерти Дианы в 1997 году Чарльз ждал еще восемь лет, прежде чем сделать предложение Камилле. Почему?

Во-первых, у Чарльза были взрослые сыновья - Уильям и Гарри, которые не хотели давать свое "благословение" на этот брак. Принц Гарри в своих мемуарах "Запасной" рассказал, что они с братом обещали отцу, что примут Камиллу в семью, но просили, чтобы он не женился во второй раз.

Во-вторых, на эти отношения сильно влияло общественное мнение. Публика была настроена к ней очень враждебно, ее называли разлучницей, обвиняли даже в смерти Дианы. Лишь с годами гнев публики сменился милостью и даже королева Елизавета II дала свое благословение на этот брак.

Помолвка и две свадьбы

О помолвке принц Чарльз и его возлюбленная Камилла Паркер-Боулз объявили 10 февраля 2005 года. Они устроили пир в Виндзорском замке. В тот вечер Камилла сияла перед камерами фотографов в розовом вечернем платье. На шее у нее было жемчужное колье, а на пальце сверкало обручальное кольцо, подаренное Чарльзом.



Камилла в день объявления о помолвке / Фото Getty Images

Считается, что кольцо Камиллы также является сентиментальным украшением, поскольку раньше принадлежало королеве матери Елизавете (бабушки Чарльза и матери королевы Елизаветы II).

Во время обручения Чарльза и Камиллы англиканская церковь не полностью поддерживала вторые браки. Чтобы сгладить ситуацию, пара решила устроить королевскую свадьбу, не похожую ни на одну другую. Гражданская церемония прошла в Виндзорской ратуше, а служба благословения супругов – в часовне Святого Георгия.

Интересно, что на гражданской церемонии не присутствовали ни королева Елизавета II, ни принц Филипп. Однако позже они явились в часовне Святого Георгия на службе благословения.

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После свадьбы Камилла получила титул герцогини Корнуольской и Уэльской принцессы, как и первая жена Чарльза Диана. В феврале 2022 года королева Елизавета II заявила, что хочет, чтобы после ее смерти Камилла получила титул королевы-консорта.

8 сентября 2022 года Чарльз стал королем, а его жена королевой. После коронации пара приставка консорт в ее титуле, скорее всего, не будет использоваться.

Коронация

Королева Камилла будет коронована 6 мая 2023 вместе с королем Чарльзом на церемонии в Вестминстерском аббатстве. Король Чарльз будет носить корону Святого Эдуарда, а его жена будет коронована в короне королевы Марии Текской, бабушки королевы Елизаветы II.

Платье для коронации Камиллы сшьет любимый дизайнер принцессы Дианы – 72-летний Брюс Олдфилд. Почему Камилла обратилась именно к нему, неизвестно, но возможно все это не просто так, а в знак уважения к покойной первой жене Чарльза.