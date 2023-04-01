Раніше Єлизавета II оголосила, що хоче бачити Каміллу королевою-консортом. Чим цей титул відрізняється від королеви – читайте у статті.

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Початок стосунків

Камілла Шанд та принц Уельський познайомилися ще в 70-ті роки завдяки спільній подрузі – Лючії Санті-Круз. Проте Камілла тоді перебувала у стосунках з Ендрю Паркер-Боулзом (її майбутнім чоловіком), проте зачарувала принца з першої зустрічі.

Камілла вирішила позлити свого хлопця, тож почала інтрижку з Чарльзом. Незабаром про це дізналася королева Єлизавета ІІ. Тож, вона не дозволила своєму синові одружитися з коханою, а відправила його служити на флот, після чого познайомився з Діаною Спенсер, яка і стала згодом першою дружиною Чарльза і матір'ю його двох синів.



Король Чарльз та Камілла в юності / Фото History Extra

Розлучення з принцесою Діаною і роман, що відновився

Принц Чарльз та принцеса Діана жили достатньо щасливо перші п'ять років. Але згодом різні інтереси та спосіб життя вплинули на їх стосунки. У 1986 році Чарльз зрозумів, що зовсім нещасливий у шлюбі і відновив зв'язок із Каміллою, яку кохав усі ці роки.

Преса звинувачувала Каміллу, її називали розлучницею і винуватицею в тому, що принцеса Діана страждала, а потім загинула в автокатастрофі. Публічно Чарльз оголосив, що він почав зустрічатися з Каміллою лише 1994 року. А через два роки їхнє розлучення з Діаною було оформлено офіційно.

Перешкоди на шляху до весілля

Напередодні довгоочікуваного весілля у Чарльза та Камілли мали багато перешкод. Після смерті Діани 1997 року Чарльз чекав ще вісім років, перш ніж освідчитися Каміллі. Чому?

По-перше, у Чарльза були дорослі сини — Вільям і Гаррі, які не хотіли давати свого "благословення" на цей шлюб. Принц Гаррі у своїх мемуарах "Запасний" розповів, що вони з братом обіцяли батькові, що приймуть Каміллу до сім'ї, але натомість просили, щоб він не одружився вдруге.

По-друге, на ці стосунки надто впливала громадська думка. Публіка була налаштована до неї дуже вороже, її називали розлучницею, звинувачували навіть у смерті Діани. Лише з роками гнів публіки змінився на ласку і навіть королева Єлизавета II дала своє благословення на цей шлюб.

Заручини та два весілля

Про заручини принц Чарльз і його кохана Камілла Паркер-Боулз оголосили 10 лютого 2005 року. Вони влаштували банкет у Віндзорському замку. Того вечора Камілла сяяла перед камерами фотографів у рожевій вечірній сукні. На шиї у неї було перлинне кольє, а на пальці виблискувала заручальна каблучка, подарована Чарльзом.



Камілла в день оголошення про заручини / Фото Getty Images

Вважається, що каблучка Камілли також є сентиментальною прикрасою, оскільки раніше належала королеві матері Єлизаветі (бабусі Чарльза та матері королеви Єлизавети II).

Під час заручин Чарльза та Камілли англіканська церква не повністю підтримувала другі шлюби. Щоб згладити ситуацію, пара вирішила влаштувати королівське весілля, не схоже на жодне інше. Так, цивільна церемонія пройшла у Віндзорській ратуші, а служба благословення подружжя – у каплиці Святого Георгія.

Цікаво, що на цивільній церемонії не були присутні ні королева Єлизавета II, ні принц Філіп. Однак пізніше вони з'явилися у каплиці Святого Георгія на службі благословення.

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Після весілля Камілла здобула титул герцогині Корнуольської та принцеси Уельської, як і перша дружина Чарльза Діана. У лютому 2022 року королева Єлизавета II заявила, що хоче, щоб після її смерті Камілла отримала титул королеви-консорта.

8 вересня 2022 Чарльз став королем, а його дружина королевою. Після коронації пари приставка консорт у її титулі, найімовірніше, не використовуватиметься.

Коронація

Королева Камілла буде коронована 6 травня 2023 року разом із королем Чарльзом на церемонії у Вестмінстерському абатстві. Король Чарльз носитиме корону Святого Едуарда, а його дружина буде коронована в короні королеви Марії Текської, бабусі королеви Єлизавети II.

Сукню для коронації Камілли пошиє улюблений дизайнер принцеси Діани – 72-річний Брюс Олдфілд. Чому Камілла звернулася саме до нього, невідомо, але, можливо все це не просто так, а на знак поваги до покійної першої дружини Чарльза.