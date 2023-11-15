"Ты станешь моей женой": Ирине Билык сделали признание на концерте во Львове

Украинской певице Ирине Билык предложили выйти замуж прямо во время концерта. Это сделал поклонник во Львове.

На видео видно, как неизвестный поднялся на сцену, стал на одно колено перед певицей и сделал ей предложение. Люди в зале очень поддержали влюбленного и кричали: "Горько".

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Ирине Билык сделали предложение во время концерта во Львове

Поклонник подарил певице большой букет роз и кольцо. Он предложил Ирине "любовь, верность, счастье" и спросил, станет ли она его женой.



Билык сделали предложение во время концерта во Львове / Фото 24 Канала

Сначала Билык растерялась от такой неожиданности. Она добавила, что это не шоу, как многие могли подумать.

Мне бы очень хотелось иметь такого человека, как ты. Но ведь мы совсем не знакомы, но просто вижу тебя в зале и я очень счастлива, когда ты со мной на всех концертах. И сейчас подумала, это будет неправильно, сказать человеку, который меня любит "нет",

– ответила певица.

В подписи к видео, Ирина спросила своих подписчиков, выходить ли ей замуж за поклонника. Впрочем, пока не известно, какое решение приняла артистка.

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