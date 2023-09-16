В частности, на днях Ирина Билык подогрела слухи о том, что встречается с Дмитрием Коляденко видео с поцелуем. Большинство фанатов убеждены, что певица и танцовщик созданы друг для друга.

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Ирина Билык поцеловалась с Дмитрием Коляденко

Артистка опубликовала короткое видео с Дмитрием в своем инстаграмме. В ролике заметно, что экс-любимые вместе посетили салон красоты. В заведении сначала была только Ирина, однако позже к ней присоединился и Дмитрий. Певица встретила экса с бокалом шампанского и звезды поцеловались, когда танцовщик зашел в помещение.

Реакция сети

В комментариях многие поклонники обрадовались за пару. Они отметили, что давно знали, что Ирина и Дмитрий в будущем будут вместе.

"Все детство говорило, что под конец эта парочка сойдется. Не было ни одного шоу, чтобы Коляденко об Ирине не вспомнил";

"Какие вы красавчики";

"Ирина, так приятно, что вы сияете счастьем";

"Какие вы классны";

"Вы созданы друг для друга";

"Какие вы хорошие. Счастье вам";

"Какая хорошая пара и какая вы прекрасная женщина! Желаю большого счастья. Дима прекрасный мужчина".

В то же время, были и негативные комментарии.

"Я помню, как грандиозно они разошлись 20 лет назад, какой грязью он поливал Иру, какие унизительные интервью давал… Ире, конечно, виднее, но для меня Дмитрий - фу";

"Лютий кринж".

Что известно об отношениях Ирины Билык и Дмитрия Коляденко: коротко