В частности, на днях Ирина Билык подогрела слухи о том, что встречается с Дмитрием Коляденко видео с поцелуем. Большинство фанатов убеждены, что певица и танцовщик созданы друг для друга.
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Ирина Билык поцеловалась с Дмитрием Коляденко
Артистка опубликовала короткое видео с Дмитрием в своем инстаграмме. В ролике заметно, что экс-любимые вместе посетили салон красоты. В заведении сначала была только Ирина, однако позже к ней присоединился и Дмитрий. Певица встретила экса с бокалом шампанского и звезды поцеловались, когда танцовщик зашел в помещение.
Реакция сети
В комментариях многие поклонники обрадовались за пару. Они отметили, что давно знали, что Ирина и Дмитрий в будущем будут вместе.
- "Все детство говорило, что под конец эта парочка сойдется. Не было ни одного шоу, чтобы Коляденко об Ирине не вспомнил";
- "Какие вы красавчики";
- "Ирина, так приятно, что вы сияете счастьем";
- "Какие вы классны";
- "Вы созданы друг для друга";
- "Какие вы хорошие. Счастье вам";
- "Какая хорошая пара и какая вы прекрасная женщина! Желаю большого счастья. Дима прекрасный мужчина".
В то же время, были и негативные комментарии.
- "Я помню, как грандиозно они разошлись 20 лет назад, какой грязью он поливал Иру, какие унизительные интервью давал… Ире, конечно, виднее, но для меня Дмитрий - фу";
- "Лютий кринж".
Что известно об отношениях Ирины Билык и Дмитрия Коляденко: коротко
- Звезды были вместе с 2003 по 2006 годы. Сначала их отношения казались идеальными, но со временем ревность поглотила хореографа, что привело к конфликтам между парой. К тому же, пока Билык и Коляденко встречались, танцовщик каждый год делал предложения певице. Кольца она принимала, однако замуж не выходила.
- Впоследствии звездная пара все же разошлась. Развод танцовщик переживал очень тяжело. Страдания побуждали его к безумным действиям. К примеру, он продал СМИ интимные фотографии бывшей любимой, выбросил с 13-го этажа диван и даже порезал ее картины.
- В то же время сейчас пара сохраняет теплые дружеские отношения, они поддерживают друг друга и приглашают на праздники.