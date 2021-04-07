Известная модель Ирина Шейк показала обнаженное тело в чрезвычайно откровенном наряде, которое лишь прикрывало интимные зоны. Знаменитость не упустила случая показать аппетитные ягодицы.

Ирина Шейк обнародовала очередную серию провокационных фото. Она предстала перед камерой в очень сексуальном наряде.

Жарко Дженнифер Лопес ошеломила откровенной фотосессией на фоне океана: фото в блузке и бикини

Сексуальный look Ирины Шейк

Модель сделала несколько снимков, на которых похвасталась обнаженным телом. Ее образ состоял из прозрачного боди с черными вставками, которые прикрывали грудь и другие интимные части тела, и похожих на боди чулок. Их Шейк надела поверх черных туфель-лодочек на каблуках.

Дополнила свой look длинными черными перчатками и защитной маской. Волосы собрала в небрежную прическу сзади, а на лице сделала легкий повседневный макияж.

Для просмотра фото листайте справа

Эротические образы знаменитостей: