Ирина Шейк показала обнаженные формы в откровенном наряде: сексуальные фото 18+
Известная модель Ирина Шейк показала обнаженное тело в чрезвычайно откровенном наряде, которое лишь прикрывало интимные зоны. Знаменитость не упустила случая показать аппетитные ягодицы.
Источник:Инстаграм Ирины Шейк
Ирина Шейк обнародовала очередную серию провокационных фото. Она предстала перед камерой в очень сексуальном наряде.
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Сексуальный look Ирины Шейк
Модель сделала несколько снимков, на которых похвасталась обнаженным телом. Ее образ состоял из прозрачного боди с черными вставками, которые прикрывали грудь и другие интимные части тела, и похожих на боди чулок. Их Шейк надела поверх черных туфель-лодочек на каблуках.
Дополнила свой look длинными черными перчатками и защитной маской. Волосы собрала в небрежную прическу сзади, а на лице сделала легкий повседневный макияж.
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