Немецкая супермодель и ведущая Хайди Клум в свои 47 лет не стесняется позировать обнаженной. Она снялась в элегантном костюме топлесс, а потом искупалась в бассейне без одежды. Видео взорвали сеть.

Знаменитость оригинально поздравила с Днем смеха. Она нарядилась в изысканный твидовый костюм белого цвета – мини-юбку и жакет с золотистыми цепочками, а довершила его стильными туфлями на высокой шпильке. Роскошный верх Хайди Клум решила не застегивать и смело показала в кадре большую обнаженную грудь.

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Модель позировала возле бассейна с коктейлем и надписью "День смеха" на лбу. Свой откровенный образ она показала снизу доверху – от подтянутых ножек до пышного бюста.

Однако на этом горячая знаменитость не остановилась. Она нырнула в бассейн, сняв костюм. Да, Хайди Клум записала видео полностью обнаженной, прикрывая грудь руками.

Она купалась только в солнцезащитных очках и золотых украшениях – серьгах-кольцах, кольцах и массивном ожерелье от немецкого модельера Вольфганга Йоопа. Изюминкой образа модели стала красная помада на губах. Оба видео просмотрели более миллиона пользователей.