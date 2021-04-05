Голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес позировала в фотосессии для модного глянца InStyle. Она предстала перед камерой в соблазнительных нарядах и засветила обнаженную грудь.

Американская знаменитость умеет удивлять публику. Она не только распространяет фотографии со съемок новой комедии в Доминикане, но и предстает в соблазнительных образах перед камерой, демонстрируя роскошную фигуру.

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51-летняя любимица миллионов позировала в фотосессии для глянца. Съемка состоялась на пляже, на фоне безбрежного океана, поэтому образы Дженнифер были чрезвычайно привлекательными.

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На одной из фотографий она изображена в бежевом бикини с красивым оформлением. Купальник имел глубокий вырез и обнажил грудь звезды, добавив сексуальности. Также Лопес не утратила возможности похвастаться длинными ногами и идеальным золотистым загаром.

Визажисты постарались и над прической и макияжем Джей Ло. Ее волосы уложили в едва заметные локоны, а на лице сделали макияж в нюдових оттенках.



Дженнифер Лопес в бикини / Фото с инстаграма Джей Ло

На другом фото Дженнифер продемонстрировала страсть. Она позировала в элегантной бежевой блузке, которую надела на голое тело, но не застегивала. Звезда обнажила бюст, чем сильно взбудоражила воображение пользователей сети. Такой верх она соединила с черными кружевными трусиками с высокой посадкой и ремнем.

Среди аксессуаров look дополнили серьги и цепочка на шее. Волосы Джей Ло собрала в небрежный пучок сзади, оставив лишь несколько прядей, которые падали на лицо. Макияж остался неизменным.



Дженнифер Лопес в блузке засветила обнаженную грудь / Фото с инстаграма Джей Ло