Ирина Федишин с сыновьями исполнила Гимн Украины: красноречивое видео

Украинская певица Ирина Федишин обнародовала патриотическое видео. Она исполнила Гимн Украины вместе с сыновьями.

Известная украинская певица Ирина Федишин поделилась с поклонниками нового видео. Она тронула фанов исполнением Гимна Украины.

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Ирина Федишин исполнила гимн

Артистка пела Гимн Украины и сыграла на фортепиано. Рядом подпевали сыновья Олежик и Юрчик. Младший сын тоже размахивал сине-желтым флагом.

Ирина Федишин поет Гимн Украины с сыновьями:

Как Ирина Федишин помогает украинцам

Певица вместе с сыновьями и мамой лепит вареники и кормит беженцев;

Также Ирина Федишин плетет сетки для военных;

Мужчина артистки ушел в терроборону и занимается волонтерством.

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