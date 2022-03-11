Ирина Федишин с сыновьями исполнила Гимн Украины: красноречивое видео

11 марта 2022 , 12:36
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Источник:

инстаграм Ирины Федишин

Украинская певица Ирина Федишин обнародовала патриотическое видео. Она исполнила Гимн Украины вместе с сыновьями.

Известная украинская певица Ирина Федишин поделилась с поклонниками нового видео. Она тронула фанов исполнением Гимна Украины. 

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Ирина Федишин исполнила гимн 

Артистка пела Гимн Украины и сыграла на фортепиано. Рядом подпевали сыновья Олежик и Юрчик. Младший сын тоже размахивал сине-желтым флагом.

Ирина Федишин поет Гимн Украины с сыновьями:

Как Ирина Федишин помогает украинцам

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Автор: Марія Касій