Каждый украинец пытается сделать все возможное для того, чтобы хотя бы как-то помочь военным, которые защищают украинские земли от российских захватчиков. Артисты приобщились к волонтерской деятельности.

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Ирина Федишин с детьми плете сетки

Исполнительница опубликовала новые фото в инстаграмме. Она вместе со старшим сыном Юрчиком плела маскировочную сетку для наших военных. Ранее артистка отмечала, что во время войны многие женщины овладели этим ремеслом. Не все могут быть на фронте с оружием в руках, однако каждый должен делать все возможное, чтобы приблизить Украину к победе.

День 14. Продолжаем все вместе сражаться. Слава Героям! Слава ВСУ!

– подчеркнула Ирина.



Ирина Федишин с сыном плетет сетку / Фото из инстаграммы певицы



Ирина Федишин плетет сетку / Фото из инстаграммы певицы

9 марта украинцы отмечают годовщину со дня рождения великого поэта – Тараса Шевченко. Ирина Федишин в сообщении опубликовала несколько фраз, помогающих бороться за Украину.

"Гомоніла Україна, довго гомоніла, довго-довго кров степами текла-червоніла…".

"Кайдани порвіте і вражою злою кров'ю волю окропіте".

"Боріться – поборете, вам Бог допомагає! За вас правда, за вас слава, і воля святая".

"Як понесе з України

У синєє море

Кров ворожу… отойді я

І лани і гори...".

У синєє море Кров ворожу… отойді я І лани і гори...". "Вогонь запеклих не палить".

"Кохайтеся чорнобриві, та не з москалями, бо москалі – чужі люди, Роблять лихо з вами".

"Не вмирає душа наша, Не вмирає воля".