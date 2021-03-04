Известная украинская певица Ирина Федишин посетила программу "Утро". Она продемонстрировала необычный образ в черном элегантном платье и с новой прической.

Популярная украинская певица Ирина Федишин поделилась на своей странице новыми фото. Звезда показала новый образ в студии программы "Утро с Интером" и объявила о выходе новой песни.

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Образ Ирины Федишин

Певица на этот раз выбрала довольно необычный наряд и даже предстала с новой прической. Ирина Федишин позировала перед камерой в роскошном черном платье с длинной юбкой и вырезами до бедер.

Look звезды получился довольно пикантным, поскольку она засветила безупречную талию и стройные ножки. Наряд она соединила с туфлями на высоком каблуке в тон. Ирина Федишин украсила шею блестящим аксессуаром.

Стилисты сделали артистке оригинальную прическу, подняв длинные волосы доверху и уложив их пышными волнами. Роскошный образ знаменитости завершил макияж. Она накрасила глаза коричневыми тенями и подчеркнула губы матовой бежевой помадой.

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В комментариях по-разному отреагировали на аутфит Ирины Федишин. Одни считают, что звезда выглядела изысканно, другие же осудили ее за чрезмерную откровенность.