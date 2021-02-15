Известная украинская певица Ирина Федишин была участницей гипершоу "Маска", где выступала в костюме Павы. В субботу, 13 февраля, она рассекретила свою личность. В эфире утренней программы знаменитость рассказала о выступлениях в "Маске", а также продемонстрировала соблазнительный образ в мини-юбке и с откровенным декольте.

Ирина Федишин сняла маску в 4 выпуске проекта. Она расстроилась из-за того, что так быстро пришлось покинуть шоу, однако артистка рада, что в ее творческой жизни был такой опыт. Звезда поделилась впечатлениями от участия в "Маске" и продемонстрировала стильный look в эфире.

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Соблазнительный образ Ирины Федишин

Ирина Федишин пришла в студию утренней программы в соблазнительном наряде. Она предстала перед камерами в кожаной мини-юбке фиолетового цвета и черной кофте с длинными рукавами и откровенным декольте. Исполнительница похвасталась обнаженной грудью, поскольку под кофту не надела бюстгальтер. Такой образ Ирина соединила с черными босоножками на высоких каблуках, которые были украшены декоративными перьями.

Белокурые волосы народная любимица уложила в локоны, которые красиво лежали на плече. На лице она сделала нежный макияж с персиковыми тенями на веках и блеском на губах.

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В комментариях сторонники Федишиной отмечают, что она прекрасно справилась с ролью Павы и выглядела великолепно.