Известная украинская певица Ирина Федишин в очередной раз поделилась с поклонниками новыми фотографиями. Знаменитость показала элегантный образ в изумрудном платье.

Источник: инстаграм Ирины Федишин

Ирина Федишин является одной из самых популярных женщин в украинском шоу-бизнесе. Также она часто показывает свой look of the day, вдохновляя поклонниц на красивые образы. На днях знаменитость предстала перед камерой в вечернем платье.

Элегантный образ Ирины Федишин

Артистка опубликовала фото, где позирует, сидя в красивой комнате. Она надела роскошное длинное платье изумрудного цвета. Атласный наряд имел пикантное декольте и вырез на ноге, которые добавили образу Федишин женственности и соблазнительности. Ирина не только показала элегантное платье, но и похвасталась длинными стройными ножками.

Такой look звезда соединила с золотистыми туфлями-лодочками на каблуке. Среди аксессуаров ее аутфит дополняло роскошное блестящее колье. Белокурые волосы красавица вложила в локоны и забрала набок. На лице она сделала насыщенный макияж с коричневыми тенями на веках и темной помадой на губах. Также внимание привлекает безупречный белый маникюр исполнительницы.



Ирина Федишин в изумрудном платье / Фото из инстаграма Ирины Федишин



В комментариях подписчики Ирины Федишин оставляют в ее адрес много приятных слов, ведь она в очередной раз покорила их непревзойденным образом.