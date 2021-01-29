В изумрудном платье: Ирина Федишин очаровала безупречным образом – фото
Известная украинская певица Ирина Федишин в очередной раз поделилась с поклонниками новыми фотографиями. Знаменитость показала элегантный образ в изумрудном платье.
Источник: инстаграм Ирины Федишин
Ирина Федишин является одной из самых популярных женщин в украинском шоу-бизнесе. Также она часто показывает свой look of the day, вдохновляя поклонниц на красивые образы. На днях знаменитость предстала перед камерой в вечернем платье.
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Элегантный образ Ирины Федишин
Артистка опубликовала фото, где позирует, сидя в красивой комнате. Она надела роскошное длинное платье изумрудного цвета. Атласный наряд имел пикантное декольте и вырез на ноге, которые добавили образу Федишин женственности и соблазнительности. Ирина не только показала элегантное платье, но и похвасталась длинными стройными ножками.
Такой look звезда соединила с золотистыми туфлями-лодочками на каблуке. Среди аксессуаров ее аутфит дополняло роскошное блестящее колье. Белокурые волосы красавица вложила в локоны и забрала набок. На лице она сделала насыщенный макияж с коричневыми тенями на веках и темной помадой на губах. Также внимание привлекает безупречный белый маникюр исполнительницы.
Ирина Федишин в изумрудном платье / Фото из инстаграма Ирины Федишин
Ирина Федишин в изумрудном платье / Фото из инстаграма Ирины Федишин
В комментариях подписчики Ирины Федишин оставляют в ее адрес много приятных слов, ведь она в очередной раз покорила их непревзойденным образом.
- Ируся, у меня нет слов! Вы непревзойденная!
- Какая вы красавица! Вам очень идет это платье!
- Ирина, такой цвет платья вам очень идет!
- Очень красивая!
- Вы невероятны!
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