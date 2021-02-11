Ирина Федишин посетила город миллионеров: яркие фото
Ирина Федишин продолжает отдыхать и наслаждаться теплом в Доминикане. Она посетила Casa de Campo - город художников, которое называют еще городом миллионеров. Певица показала яркие фото оттуда.
Источник:инстаграм Ирины Федишин
В то время, когда большинство украинских звезд уже вернулись из элитных курортов домой, Ирина Федишин продолжает наслаждаться отпуском. Она показала новые яркие фото.
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Ирина Федишин в городе миллионеров
Известная украинская певица опубликовала волшебную серию живописных фото. Она с семьей не только отдыхает, но и путешествует по Доминикане. На этот раз Ирина Федишин посетила Casa de Campo – город художников, который называют также городом миллионеров.
Певица позировала на фоне живописных пейзажей, оригинальных домиков и интересных мест. Перед камерой Ирина Федишин появилась в голубом летнем платье с бахромой и вязаными вставками. Наряд звезда соединила с белыми босоножками на массивной подошве.
Легкий образ артистка дополнила крупными солнцезащитными очками и большими серьгами. Она распустила длинные белокурые волосы и уложила их нежными волнами. Лицо Ирина Федишин слегка подчеркнула макияжем. Под кадрами певица поделилась впечатлениями от города.
Ирина Федишин призналась, что когда туда ехала, не была настроена ходить и осматривать сооружения. Однако остановка в этом городе входила в экскурсионную программу. И певица не пожалела об этом.
"Когда мы начали гулять этим городом, его красота и атмосфера просто заворожила. Это город небольшой, но очень красивый и уютный. Исторической ценности как таковой не несет, но от прогулки по нему получаешь настоящее эстетическое удовольствие. На последнем фото – церковь святого Станислава, где, по легендам, венчался Майкл Джексон. Но на самом деле, это история придумана для туристов. А еще в этом городе есть невероятный амфитеатр, где проходят концерты мировых звезд", – написала Ирина Федишин.
Для просмотра фото листайте вправо:
Поклонников до сих пор поражают невероятные фото знаменитости:
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Отпуск Ирины Федишин
- На Доминиканские острова Ирина Федишин отправилась с семьей: такой подарок на день рождения звезде сделал муж.
- В отеле певица встретилась с Ксенией Мишиной, которая отдыхает там с Александром Эллерт и детьми.
- Недавно она посетила остров Саона.
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