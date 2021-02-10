Украинская певица Ирина Федишин наслаждается зимним отпуском в Доминикане. Артистка активно делится фотографиями с отдыха. Она вместе с сыновьями и мужем побывала на красивом острове Саона.

Ирина Федишин, как и многие другие украинские знаменитости, отдыхает в теплых странах. Она с мужем и сыновьями нежится на солнышке и купается в голубой воде Атлантического океана.

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Ирина Федишин на острове Саона

В Доминикане звездная семья не упускает случая и пользуется разнообразными развлечениями, которые есть там. В частности, на днях Ирина с мужем и сыновьями отправилась на остров Саона. Он поразил звездную семью невероятно красивой природой и роскошным видом на Карибское море.

Ирина с мужем Виталием Човныком и сыновьями – Юрчиком и Олежиком сделали несколько селфи на пляже с белоснежным песочком. На лицах всех сияли улыбки. Семья невероятно счастлива, что активно проводит время в отпуске и познает много новых мест.

Федишин для поездки выбрала откровенный розовый купальник. Волосы естественно высохли после купания, а на лице звезда не наносила косметику, показала натуральную красоту.

"Побывали на острове Саона. Карибское море", – написала в публикации исполнительница.



Ирина Федишин с семьей на острове Саона / Фото из инстаграма Ирины Федишин



Ирина Федишин с семьей на острове Саона / Фото из инстаграма Ирины Федишин