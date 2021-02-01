Ирина Федишин празднует день рождения 1 февраля. По случаю 34-летия муж сделал певице незабываемый подарок – устроил зимний отпуск в Доминикане. На отдых супруги полетели с сыновьями Юрием и Олегом.

Источник: инстаграм Ирины Федишин

Семья остановилась в роскошном отеле на побережье океана и увлекла милыми семейными фотографиями на живописном пляже.

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Ирина Федишин празднует день рождения в Доминикане

Знаменитая певица из Львова, как и большинство звезд украинского шоу-бизнеса, улетела на отдых за границу. Отпуск в Доминиканской Республике она приурочила к 34-летию и призналась, что день рождения у океана – подарок мужа-продюсера Виталия Челнока.

Сегодня я встречаю свой 34 день рождения на океане. Спасибо мужу за этот подарок,

– трогательно написала именинница.

На курорт Ирина Федишин отправилась с любимым и двумя сыновьями. Из Украины семья вылетела за день до дня рождения артистки, а из-за разницы во времени в 6 часов оказалась в Доминикане еще 31 января. Певица пошутила, что таким образом продолжила себе праздник.

С мужем и детьми она устроила фотосессию на песчаном пляже с пальмами. Для съемки певица выбрала белое платье длины миди на тонких бретелях и с пикантным декольте. Волосы Ирина Федишин распустила, нанесла легкий дневной макияж и подобрала массивное разноцветное ожерелье и браслет.

Сыновья и возлюбленный также выбрали праздничные наряды в белом цвете. Семья вручила имениннице цветы, тропические фрукты и откупорила шампанское прямо на пляже.



Ирина Федишин с мужем и сыновьями в Доминикане / Фото Instagram / @irynafedyshyn

Ирина Федишин с мужем в Доминикане / Фото Instagram / @irynafedyshyn

Ирина Федишин в Доминикане / Фото Instagram / @irynafedyshyn