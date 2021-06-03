Ирина Федишин активно покоряет украинскую аудиторию. Она радует поклонников музыкальными новинками, концертами, публикациями в социальных сетях, а также все чаще становится гостьей популярных телепрограмм.

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Яркий look Ирины Федишин

Для одного из эфиров, на который пришла исполнительница, она выбрала яркое и одновременно дерзкое платье. Федишин предстала перед камерой в оранжевом мини-платье без рукавов. Изящную талию звезды подчеркнул пояс в тон платью. Также наряд был с соблазнительным декольте, которое придало образу женственности.

Такой look Ирина соединила с черными туфлями-лодочками на каблуках. Белокурые волосы артистка уложила в фирменные локоны. Красивые глаза Фидишин выделила с помощью темных теней, а на губы нанесла нюдовую помаду.



Ирина Федишин в оранжевом мини-платье / Фото из инстаграма Ирины Федишин

Читатели певицы не оставили ее публикацию без внимания. Они активно комментируют пост и оставляют много приятных слов в адрес своей любимицы. Также отмечают, что им очень понравился эфир с участием Ирины.