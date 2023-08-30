Среди них – Ирина Билык. Выяснилось, что певица обиделась на интервьюера после его разговора с бывшим продюсером артистки Юрием Никитиным.

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Почему Ирина Билык обиделась на Славу Демина

Мужчина отметил, что исполнительница, вероятно, перестала с ним общаться после того, как он задал вопрос Юрию о том, почему после расставания с ним у артистки больше не было хитов.

Однако Демин отметил, что это лишь его мнение, на которое он имеет право. К тому же он убежден, что его работа как раз заключается в том, чтобы задавать разноплановые вопросы, иногда даже резкие и неприятные.

Ее это оскорбило. Но моя работа – задать острый вопрос гостю, чтобы интервью было интересное, а не просто какое-то скучное и ни о чем,

– поделился ведущий.

Отметим, Юрий Никитин и Ирина Билык познакомились еще более 30 лет назад на фестивале "Весенние надежды" в Виннице. Тогда женщина стала первой артисткой продюсера. Длительное сотрудничество переросло в страстный роман, который так и не завершился свадьбой. У пары были разные взгляды на жизнь: Билык мечтала о спокойствии и материнстве, а Никитин – о еще большем успехе в шоу-бизнесе. Знаменитости разошлись как пара на пике карьеры певицы. Они поставили точку в отношениях после восьми лет гражданского брака и продолжили сотрудничать. Однако уже тогда наставник понимал, что разрыв их творческого тандема не за горами. В конце концов, это произошло в 1988 году.

Интервью со Славой Деминым: смотрите видео онлайн

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