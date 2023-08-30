Среди них – Ирина Билык. Выяснилось, что певица обиделась на интервьюера после его разговора с бывшим продюсером артистки Юрием Никитиным.
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Почему Ирина Билык обиделась на Славу Демина
Мужчина отметил, что исполнительница, вероятно, перестала с ним общаться после того, как он задал вопрос Юрию о том, почему после расставания с ним у артистки больше не было хитов.
Однако Демин отметил, что это лишь его мнение, на которое он имеет право. К тому же он убежден, что его работа как раз заключается в том, чтобы задавать разноплановые вопросы, иногда даже резкие и неприятные.
Ее это оскорбило. Но моя работа – задать острый вопрос гостю, чтобы интервью было интересное, а не просто какое-то скучное и ни о чем,
– поделился ведущий.
Интервью со Славой Деминым: смотрите видео онлайн
Кто еще из украинских звезд обижен на Демина
- Алекс Топольский, который крестил сына Славы, не общается со своим другом детства. Выяснилось, что они оборвали связь спустя месяц после выхода "Холостяка" в эфир. Как объясняет радиоведущий, "из-за разногласий во взглядах на жизнь и отношения между людьми". В то же время Алекс отметил, что Слава является бывшим другом, поскольку откровенно радуется его проблемам.
- Танцовщик Влад Яма заблокировал Демина и его сына в социальных сетях. Слава рассказал, что общался с Владом летом, когда брал у него интервью. После этого разговора танцовщика раскритиковали из-за того, что он остается в США. "Возможно, это все из-за нашего последнего интервью", — прокомментировал обиду Влада Ямы радиоведущий.
- У ведущего также был конфликт с юмористом и актером Русланом Ханумаком. В январе в сети обсуждали развод Ханумака с блоггершей Алиной Шаманской. В видео с тарологиней Хомутовской Демин решил "определить" на картах, изменял ли Руслан бывшей жене. Это возмутило юмориста, потому он обратился к радиоведущему и назвал его программу "дном". В комментариях Демин ему ответил. Он поделился, что не знаком с Русланом лично, потому что тогда обсудил бы это с ним. Также Слава добавил, что не несет ответственности за видео, а люди сами решают, чему верить.