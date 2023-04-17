Первым об этом рассказал Слава Демин в одном из выпусков своего ютуб-шоу, потому что ему якобы надоели упреки, что его звездный кум сидит на Бали и публикует видео под русские треки. Теперь о конфликте высказался сам Алекс Топольский.

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Почему "Холостяк" Топольский поссорился с Деминым

В "окошке" в инстаграм-сторис его спросили: "Почему не общаетесь с Деминым?" Тот неохотно, но ответил, что Слава уже бывший друг, потому что откровенно радуется его проблемам. Никаких других деталей "Холостяк" не выдал.

Знаете, кто всегда будет пытаться догнать в вашей жизни? Бывшие. Друзья. Любовники. Крича, что любили вас. Почему? И просто их раздражает, что в вашей жизни и без них все хорошо. Кто же еще так искренне и открыто может радоваться возникающим у тебя проблемам, как не твой бывший друг,

– высказался Алекс Топольский.

Слава Демин пока никак не отреагировала на это заявление.

Алекс Топольский о дружбе с Деминым / Фото с инстаграм-сторис

Алекс Топольский о дружбе с Деминым / Фото с инстаграм-сторис

Напомним, о конфликт с Алексом Топольским, который крестил его сына, Слава Демин рассказал еще в конце марта. Их общение оборвалось через месяц после выхода "Холостяка" в эфир. Как объясняет радиоведущий, "из-за разногласий во взглядах на жизнь и отношениях между людьми". Однако другу детства он желает только самого лучшего – "найти настоящую любовь, которая изменит его жизненные принципы".